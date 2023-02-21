Если выбрать неправильное время для пересадки цветов или нарушить технологию, растения погибнут.

Многие хозяйки выращивают в условиях квартиры разные цветы - они не только помогают улучшить состояние организма, но и дарят уют жилищу. Однако за любыми растениями нужно правильно ухаживать и пересадка - один из наиболее важных этапов. УНИАН расскажет, как пересаживать домашние цветы, чтобы они росли активнее.

Ранее мы говорили о том, чем полить цветы для пышного цветения.

Как пересаживать комнатные цветы нельзя - главные ошибки

Первое, что нужно запомнить - пересадку нельзя производить зимой и осенью, когда растение находится в состоянии спячки или буйного цветения. В первом случае цветок в состоянии покоя, и тревожить его не нужно. Во втором случае он тратит все силы на рост и развитие - незачем создавать ему дополнительные трудности.

Видео дня

То же самое касается и заболевшего цветка, и того, который был поражен насекомыми-вредителями - пересаживание его в другой горшок станет огромным стрессом - растение может этого не пережить.

Также важно понимать, что ни один цветок не нуждается в новом "жилище" минимум 15-20 дней после покупки. Когда времени пройдет больше, можете смело переносить его в другой горшок.

Как и когда лучше пересаживать комнатные цветы

Периодичность пересадки зависит от вида вашего растения. Молодые культуры нуждаются в такой процедуре каждый год, а взрослым достаточно одного раза в два года. Лучше всего просто наблюдать за цветком. Главные признаки, говорящие о необходимости пересадки, следующие:

грунт быстро пересыхает и "слеживается";

корни растения занимают все пространство в горшке;

цветок начал приподниматься над землей;

корни торчат из дренажных отверстий.

Если вы заметили такие факторы, то смело можете пересаживать растение. Лучше всего это делать весной, когда флора просыпается и ей легче перенести такой стресс.

Сама процедура пересадки несложная. Вам нужно:

достать растение вместе с корнем из старого горшка;

стряхнуть грунт, если на нем появилась плесень или вредители (при отсутствии таковых землю можно оставить);

гнилые и поврежденные участки корней срезать острым ножом и посыпать толченым углем;

поместить растение в новый горшок и, придерживая его, засыпать землей.

После пересадки растение можно поливать через 2-3 дня. Листья, которые слегка "поникли" можно опрыснуть водой, если такая процедура не вредна для вашего типа растения.

Вас также могут заинтересовать новости: