Многие хозяйки выращивают в условиях квартиры разные цветы - они не только помогают улучшить состояние организма, но и дарят уют жилищу. Однако за любыми растениями нужно правильно ухаживать и пересадка - один из наиболее важных этапов. УНИАН расскажет, как пересаживать домашние цветы, чтобы они росли активнее.
Ранее мы говорили о том, чем полить цветы для пышного цветения.
Как пересаживать комнатные цветы нельзя - главные ошибки
Первое, что нужно запомнить - пересадку нельзя производить зимой и осенью, когда растение находится в состоянии спячки или буйного цветения. В первом случае цветок в состоянии покоя, и тревожить его не нужно. Во втором случае он тратит все силы на рост и развитие - незачем создавать ему дополнительные трудности.
То же самое касается и заболевшего цветка, и того, который был поражен насекомыми-вредителями - пересаживание его в другой горшок станет огромным стрессом - растение может этого не пережить.
Также важно понимать, что ни один цветок не нуждается в новом "жилище" минимум 15-20 дней после покупки. Когда времени пройдет больше, можете смело переносить его в другой горшок.
Как и когда лучше пересаживать комнатные цветы
Периодичность пересадки зависит от вида вашего растения. Молодые культуры нуждаются в такой процедуре каждый год, а взрослым достаточно одного раза в два года. Лучше всего просто наблюдать за цветком. Главные признаки, говорящие о необходимости пересадки, следующие:
- грунт быстро пересыхает и "слеживается";
- корни растения занимают все пространство в горшке;
- цветок начал приподниматься над землей;
- корни торчат из дренажных отверстий.
Если вы заметили такие факторы, то смело можете пересаживать растение. Лучше всего это делать весной, когда флора просыпается и ей легче перенести такой стресс.
Сама процедура пересадки несложная. Вам нужно:
- достать растение вместе с корнем из старого горшка;
- стряхнуть грунт, если на нем появилась плесень или вредители (при отсутствии таковых землю можно оставить);
- гнилые и поврежденные участки корней срезать острым ножом и посыпать толченым углем;
- поместить растение в новый горшок и, придерживая его, засыпать землей.
После пересадки растение можно поливать через 2-3 дня. Листья, которые слегка "поникли" можно опрыснуть водой, если такая процедура не вредна для вашего типа растения.