Можно ли хранить рис на балконе и как сделать так, чтобы в нем не завелись вредители - узнайте в материале УНИАН.

Хранить крупы, в том числе и рис, нужно правильно, иначе в емкости рано или поздно заведутся насекомые. Кроме того, рис может отсыреть, а это уже делает его непригодным для употребления в пищу. УНИАН выяснил, можно ли хранить рис в холодильнике и как поступать с сухой или приготовленной крупой.

Ранее мы говорили о том, как правильно хранить крупы и макароны.

Как хранить крупу риса - советы и рекомендации

Многие люди считают, что хранить рис можно в той же упаковке, в которой вы его приобрели - это не так. Находясь в полиэтиленовом пакете, крупа начинает преть и впитывать неприятный запах. Кроме того, вы не знаете, были ли соблюдены санитарные нормы на производстве - если нет, то в упаковке с рисом могут оказаться личинки насекомых, которые потом превратятся в жучков.

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Хранение риса в стеклянной банке - наиболее оптимальный вариант, чтобы уберечь крупу от порчи и заражения вредителями. После покупки риса пересыпьте его в подходящую стеклянную или пластиковую емкость с плотно закручивающейся крышкой. Железную использовать нельзя - она может начать ржаветь, к тому же, не способна обеспечить полную герметичность.

Идеальная температура для хранения риса - от 5 до 15° С, влажность воздуха - 60-70%. Категорически запрещены прямые солнечные лучи - они не должны попадать на банку. Кстати, мороз и холод быстро "убивают" любых бактерий - это ответ на вопрос о том, можно ли хранить рис в холодильнике.

Если обнаружили в банке вредителей - поставьте крупу в морозилку, холодильник или вынесите на балкон. Также можете положить в банку с рисом лавровый лист или чеснок - это отпугивает вредителей. Чтобы рис не отсыревал, наполните хлопчатобумажный мешочек солью и поместите его в емкость с крупой.

При соблюдении всех вышеописанных условий, рис может безопасно храниться до полугода, а шлифованный - год. Если крупа лежит дольше, то рекомендуется перед употреблением ее прокалить.

Как правильно и долго хранить рис, если он уже сварен

Отварной рис можно хранить только в холодильнике. Если в крупу не добавляли масло, то она не испортится в течение 5 дней. Каша с маслом хранится меньше - всего 3 дня. Если же вы варили рисовую кашу на молоке, то срок ее хранения составляет 24 часа, после этого блюдо скисает.

Запасливые хозяюшки рекомендуют хранить рис в плотной закрытой емкости подальше от других продуктов, которые могут источать резкий запах. Для того, чтобы не обречь рис на путешествие в мусорный бак, кашу можно заморозить и держать в морозилке до 40 дней. Если на улице "минус", то сваренную крупу можно вынести на балкон и хранить там.

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