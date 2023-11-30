Рассказываем, как похудеть в животе и других частях тела, если до праздника осталось мало времени.

Сразу после того, как женщина определяется со списком подарком, маникюром и платьем на Новый год, возникает вопрос похудения. Сложно найти девушку, довольную своей фигурой, но каждой хочется блистать в новогоднюю ночь. УНИАН выяснил, как похудеть на 10 кг и даже больше.

Как похудеть за месяц на 5-10 кг - лайфхак

Заниматься вопросом своей фигуры нужно уже сейчас - так у вас будет больше шансов и времени, чтобы добиться нужного результата. Ни одно чудо-приложение или чудо-диета не расскажут вам, как похудеть за неделю на 5 кг или больше, чтобы не получить серьезных проблем со здоровьем. Помните о том, что экстремальный сброс веса чреват неприятностями - лучше действуйте безопасно.

Запоминайте, как быстро похудеть на 10 кг за 30 дней:

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Найдите мотивацию

У каждой девушки причина необходимости похудения может быть разной. Одни хотят начать год "с чистого листа", другим жизненно важно блистать в новогоднюю ночь, а третьи понимают, что их не устраивает фигура. Вы можете выбрать любой вариант, главное - будьте честны по отношению к себе. Дополнительно воспользуйтесь визуализацией - подберите картинки женщин, которые вас мотивируют, и поставьте их на заставку телефона или распечатайте и наклейте на стену. Хорошим мотиватором станет и шикарное платье - если похудеете, сможете в него влезть.

Составьте график питания

Сбалансированное правильное питание - залог здорового похудения и долгосрочного результата. Уберите из своего рациона:

газировку;

копченое, соленое, сладкое;

жирное и жареное;

кофе с молоком;

любые снеки;

алкоголь.

Все остальное можете употреблять в умеренных количествах, но соблюдайте пропорцию - 40% - углеводы, 30-35% - белки, 20-25% - жиры. Во время готовки старайтесь прибегать к варке, тушению и запеканию продуктов вместо жарки на большом количестве масла. Не забывайте и про стакан воды с лимоном по утрам - такой ритуал не только поможет запустить работу ЖКТ, но и ускорит борьбу с лишними сантиметрами.

Ставьте реальные цели

Многие женщины бросают процесс похудения из-за нереальных планов. К примеру, похудеть за 3 дня на 20 кг невозможно как бы вы не старались. За неделю сбросить 10 кг тоже не удастся, разве что с помощью агрессивной диеты. После нее, скорее всего, начнутся проблемы со здоровьем, а килограммы вернутся в двойном размере. Именно поэтому важно действовать планомерно и с умом, четко понимая, какая потеря веса будет безопасной именно для вас. Также относитесь бережно к самой себе - не ругайте себя, если желаемый результат не наступает так быстро, как вам того хочется.

Как похудеть на 5 кг с помощью спорта

Любой профессиональный диетолог скажет, что нормальное здоровое похудение невозможно без занятий спортом. Как похудеть в ногах, животе, руках или в любой другой части тела, понять нетрудно, но гораздо тяжелее - заставить себя выполнять упражнения.

Найдите в интернете фитнес-тренировки, которые совмещают силовые и кардионагрузки, а также убедитесь, что вы выбрали программу, с помощью которой удастся проработать все группы мышц:

пресс - скручивания, подъемы туловища, лодочка, планка;

- скручивания, подъемы туловища, лодочка, планка; ягодицы и бедра - подъемы таза, махи назад, приседания, выпады;

- подъемы таза, махи назад, приседания, выпады; руки - отжимания, подъем рук вверх с разгибанием локтей.

Если по какой-то причине вам запрещены активные физические нагрузки, попробуйте ежедневно крутить хулахуп (можно легкий металлический или пластиковый), делать простую зарядку и как можно дольше гулять пешком. Прогулка в течение 20-30 минут, но каждый день, благоприятно скажется не только на вашей фигуре и состоянии мышц, но и на работе сердечно-сосудистой системы и легких.

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