Рассказываем, как похудеть в лице и других частях тела, практически ничего для этого не делая.

Хорошая фигура - мечта каждой женщины, но лишний вес, сидячий образ жизни и, конечно, лень-матушка, не способствуют похудению и приобретению шикарного стройного тела. Однако, есть один способ, как улучшить не только внешность, но и здоровье - узнайте, как похудеть на 10 кг и больше без изнурительных тренировок и голодовки.

Как похудеть за месяц без проблем со здоровьем - лайфхак

Будем откровенны - далеко не все мы согласны придерживаться строгих диет, ограничивать себя в пище, а также ходить в зал и "таскать железо". Даже на фитнес записаться есть возможность не у всех, а дилемма о том, как похудеть в животе, ногах или и лице, волнует почти каждую женщину.

Простой вариант, как быстро похудеть в домашних условиях - это использовать тренировки с Лесли Сансон. Оказалось, что женщины, попробовавшие этот метод, теряют до 13 кг за месяц, хотя, конечно, все зависит от изначального веса, состояния здоровья и типа тренировки.

Видео дня

Суть метода в том, что вы просто должны ходить - больше ничего делать не нужно. Тренировки есть разные по времени и уровню сложности:

15 минут - 1.5 километра;

20 минут - 3 километра;

45 минут и больше - 4-6 километров.

Убрать жир на животе и других частях тела можно по-разному - быстрее или медленнее, ведь только вы решаете, какой продолжительности тренировку выбрать и насколько активно ходить.

Как можно похудеть и в чем плюсы таких тренировок

Собственно, суть того, как похудеть в ногах, животе или лице с Лесли Сансон, проста - чем активнее и дольше вы ходите, тем быстрее и лучше сжигаются калории. Особенно этот метод актуален для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, имеет сидячую работу и не занимается спортом. Вместе с главным тренером есть еще несколько - можно ориентироваться на любого из них.

По отзывам девушек, попробовавших эти тренировки, становятся ясны их плюсы:

нет чувства усталости - ходьба заряжает энергией;

улучшается координация;

усиливается кровоток и лимфоток;

увеличивается выносливость;

сжигаются калории;

уходит лишний вес;

нет вреда для суставов.

Единственный нюанс, который важно понимать - вес будет уходить медленно и очень индивидуально. Минимальное количество жира, которое можно потерять за 30 дней - 1.5 кг, максимальное - 10-13, если отталкиваться от реальных случаев. При этом, люди не ограничивают себя в питании, ничего больше для похудения не делают - ходьбы в течение 20-30 минут вполне достаточно. Так что, если вы не знаете, как сжечь жир на животе или других "проблемных" участках - смело попробуйте эти тренировки для себя.

Вас также могут заинтересовать новости: