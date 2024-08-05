Хорошая фигура - мечта каждой женщины, но лишний вес, сидячий образ жизни и, конечно, лень-матушка, не способствуют похудению и приобретению шикарного стройного тела. Однако, есть один способ, как улучшить не только внешность, но и здоровье - узнайте, как похудеть на 10 кг и больше без изнурительных тренировок и голодовки.
Как похудеть за месяц без проблем со здоровьем - лайфхак
Будем откровенны - далеко не все мы согласны придерживаться строгих диет, ограничивать себя в пище, а также ходить в зал и "таскать железо". Даже на фитнес записаться есть возможность не у всех, а дилемма о том, как похудеть в животе, ногах или и лице, волнует почти каждую женщину.
Простой вариант, как быстро похудеть в домашних условиях - это использовать тренировки с Лесли Сансон. Оказалось, что женщины, попробовавшие этот метод, теряют до 13 кг за месяц, хотя, конечно, все зависит от изначального веса, состояния здоровья и типа тренировки.
Суть метода в том, что вы просто должны ходить - больше ничего делать не нужно. Тренировки есть разные по времени и уровню сложности:
- 15 минут - 1.5 километра;
- 20 минут - 3 километра;
- 45 минут и больше - 4-6 километров.
Убрать жир на животе и других частях тела можно по-разному - быстрее или медленнее, ведь только вы решаете, какой продолжительности тренировку выбрать и насколько активно ходить.
Как можно похудеть и в чем плюсы таких тренировок
Собственно, суть того, как похудеть в ногах, животе или лице с Лесли Сансон, проста - чем активнее и дольше вы ходите, тем быстрее и лучше сжигаются калории. Особенно этот метод актуален для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, имеет сидячую работу и не занимается спортом. Вместе с главным тренером есть еще несколько - можно ориентироваться на любого из них.
По отзывам девушек, попробовавших эти тренировки, становятся ясны их плюсы:
- нет чувства усталости - ходьба заряжает энергией;
- улучшается координация;
- усиливается кровоток и лимфоток;
- увеличивается выносливость;
- сжигаются калории;
- уходит лишний вес;
- нет вреда для суставов.
Единственный нюанс, который важно понимать - вес будет уходить медленно и очень индивидуально. Минимальное количество жира, которое можно потерять за 30 дней - 1.5 кг, максимальное - 10-13, если отталкиваться от реальных случаев. При этом, люди не ограничивают себя в питании, ничего больше для похудения не делают - ходьбы в течение 20-30 минут вполне достаточно. Так что, если вы не знаете, как сжечь жир на животе или других "проблемных" участках - смело попробуйте эти тренировки для себя.