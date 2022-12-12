Как почистить коврики в машине и чем их чистить, если под рукой нет специальных средств - читайте в материале УНИАН.

Чистые коврики в машине никак не влияют на исправность автомобиля и безопасность на дороге. Но то, что в чистом салоне ехать куда приятнее - это факт. Для этого не обязательно ехать в автомойку. Достаточно убрать в салоне, выбросив из него все ненужное, протереть пыль и почистить коврики. Мы расскажем, как почистить коврики в машине, не потратив на это много времени и усилий.

Ранее мы рассказывали, как убрать лед с лобового стекла, чтобы не поцарапать его.

Автомобильные коврики бывают разные: резиновые, текстильные, ворсовые (из ковролина) и коврики EVA. Давайте разберемся, как лучше мыть каждый из них, и какие средства для этого использовать.

Видео дня

Как мыть резиновые коврики в машине и как их сушить

Коврики из резины мыть намного легче, чем из других материалов: грязь не впитывается в резину, а остается на поверхности. Другое дело, что мыть такой коврик придется часто, так как загрязнения на нем сразу становятся видны.

Достаньте резиновый коврик из салона и стряхните мусор с поверхности. Нанесите щеткой или губкой чистящее мыльное средство, а затем смойте большим количеством воды. Можно обойтись и без чистящего средства - просто помыть коврик под водой. Только вода ни в коем случае не должна быть горячей: резина от высокой температуры может деформироваться.

Повесьте коврики вертикально и дайте воде стечь. Или же просушите с помощью микрофибры - она хорошо впитывает влагу.

Совет: зимой резиновые коврики лучше не мыть на морозе - материал становится хрупким, и коврик может растрескаться.

Как мыть ворсовые коврики в машине - 3 способа

С ворсовыми ковриками (из ковролина) придется повозиться дольше, чем с резиновыми, однако чистить их не так уж сложно. Есть несколько способов:

Сухая чистка автохимией

Сначала почистите коврики пылесосом от пыли и мусора. Затем насыпьте на поверхность специальный чистящий порошок и равномерно распределите его щеткой. Оставьте минимум на 3 часа, а после соберите грязный порошок пылесосом.

Влажная чистка

Сразу предупреждаем: для длинного ворса такая чистка не подойдет - коврик потеряет цвет и можно повредить на нем антибактериальную защитную пленку.

Если же ворс короткий, то для чистки можно использовать любое средство для ковров, стиральный порошок и мыло. Разведите средство в теплой воде, вспените. Нанесите на коврик и хорошо почистьте. Уберите грязную пену с коврика чистой щеткой.

Если у вас есть моющий пылесос - это вообще красота. Нет ничего проще, чем почистить ковролиновый коврик таким пылесосом. Для чистки используйте специальный шампунь для ковролина.

Чистка народными средствами

Случается, что нет ни пылесоса - не то что моющего, а даже обычного, ни автохимии, а коврики просят: "Помой нас". Переходим к плану Б и смотрим, что у нас есть из подручных средств. Возможно, генеральную чистку вы не сделаете, но пятна можно удалить.

Лимонная кислота - удаляет пятна от вина или сока. Промокните пятно салфеткой и посыпьте кислотой. Оставьте на 20 минут, а затем протрите влажной салфеткой.

- удаляет пятна от вина или сока. Промокните пятно салфеткой и посыпьте кислотой. Оставьте на 20 минут, а затем протрите влажной салфеткой. Минеральная вода - устраняет пятна кофе и других напитков. Налейте на пятно немного воды, а после промокните салфеткой. Если пятно застарело, можно сначала смочить его минеральной водой, а после нанести средство для чистки окон. Оставьте на несколько минут, а потом протрите влажной тряпкой.

- устраняет пятна кофе и других напитков. Налейте на пятно немного воды, а после промокните салфеткой. Если пятно застарело, можно сначала смочить его минеральной водой, а после нанести средство для чистки окон. Оставьте на несколько минут, а потом протрите влажной тряпкой. Сода - тоже хорошо справляется с пятнами. Посыпьте пятно содой, втирая ее, а через 20 минут удалите соду салфеткой.

- тоже хорошо справляется с пятнами. Посыпьте пятно содой, втирая ее, а через 20 минут удалите соду салфеткой. Мука - избавит от жирных пятен. Нужно насыпать муку на пятно, и жир впитается в нее. Затем уберите муку. Если жир застарелый, то сначала нанесите на пятно смесь воды и соли – она растворит жир, а потом посыпьте мукой.

- избавит от жирных пятен. Нужно насыпать муку на пятно, и жир впитается в нее. Затем уберите муку. Если жир застарелый, то сначала нанесите на пятно смесь воды и соли – она растворит жир, а потом посыпьте мукой. Уксус - хорошо устраняет загрязнения. Разведите его с водой в пропорции 1:5, и протрите ковролин смоченной салфеткой. Затем протрите еще раз салфеткой с водой.

- хорошо устраняет загрязнения. Разведите его с водой в пропорции 1:5, и протрите ковролин смоченной салфеткой. Затем протрите еще раз салфеткой с водой. Лед - поможет убрать жвачку. Ее нужно заморозить с помощью кубика льда, и жвачка снимется с поверхности.

Совет: если ворсовые коврики можно снять перед чисткой, то лучше сделать именно так - снять, постирать (только не в стиральной машине), просушить. Если же вы хотите почистить ковролин, не снимая его, тогда не переусердствуйте с водой. Нельзя допустить, чтобы вода просочилась через ковролин до днища, так как это может вызвать гниение дна или коррозию.

Как чистить текстильные коврики в машине - сухая и влажная уборка

Коврики из текстиля также можно чистить двумя способами:

Сухая чистка пылесосом

Пройдитесь по текстильному коврику обычным пылесосом - он уберет грязь и приподнимет ворсинки. Но вот выбивать коврики из текстиля не стоит: можно повредить материал.

Влажная чистка

Также текстильные коврики можно чистить обычной водой или использовать любое средство для чистки, стиральный порошок или мыло.

Разведите средство в теплой воде, нанесите на коврик и хорошо почистьте. После смойте водой или уберите грязную пену с коврика чистой щеткой.

Совет: если чистите под напором воды, то следите, чтобы он был не очень сильным - можно повредить волокна ткани.

Помните, что текстиль нельзя выкручивать. После того, как вы почистили коврик, повесьте его сушиться в вертикальном положении.

Чистка автомобильных ковриков EVA

Коврики EVA - это автомобильные коврики с ячейками, в которых собирается весь мусор и грязь. С одной стороны их труднее чистить, но с другой - такие коврики намного практичнее остальных, ведь они не пропускают ни пыль, ни воду.

Первый совет при чистке коврика EVA: вытягивайте его из салона максимально аккуратно, чтобы не перевернуть. Вытянули? Отлично - теперь хорошенько вытряхните.

Далее все по известному сценарию: нанесите моющее средство, потрите и смойте водой с помощью губки или микрофибры. Очень удобно чистить такие коврики под сильной струей воды - она вымывает из них все и вся.

Коврики EVA можно не сушить, а сразу уложить обратно в салон, но следите при этом, чтобы низ коврика был сухим.

Вас также могут заинтересовать новости: