Вытяжка на кухне при регулярном использовании загрязняется очень быстро. Мы расскажем, чем отмыть копоть от вытяжки за считанные минуты.

Мощная вытяжка - это отличный помощник любой хозяйки. Устройство втягивает посторонние запахи и жир, не позволяя им оседать на поверхностях кухни. Однако чем лучше работает вытяжка - тем сильнее она загрязняется. УНИАН расскажет, как почистить вытяжку за 5 минут без особых усилий.

Ранее мы говорили о том, как почистить подошву утюга от нагара.

Как отмыть вытяжку на кухне от жира содой

Производители таких устройств говорят, что лучше всего мыть вытяжки слабым мыльным раствором. На практике такой метод не особо эффективен, но его можно "усилить" всем знакомым продуктом. Технология простая:

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налить в раковину или ведро горячую воду (чем выше ее градус - тем лучше);

добавить в воду 1\4 стакана пищевой соды и несколько капель моющего средства;

окунуть жировой фильтр в раствор и оставить на 10 минут.

По завершении этого времени достаточно просто потереть деталь губкой, вымыть теплой чистой водой, высушить, а затем поставить обратно в вытяжку. Если данный способ не помог - попробуйте прокипятить фильтр в таком растворе, а не просто замочить его.

Как убрать жир с вытяжки хозяйственным мылом

Еще один "бабушкин" метод, который поможет, если не хотите пользоваться агрессивной бытовой химией. Вам нужно:

разогреть в емкости 2-2.5 л воды;

половинку бруска 72% хозяйственного мыла натереть на терке и растворить в воде;

убрать кастрюлю с плиты, погрузить в нее фильтр и оставить на 10-15 минут.

После этого вам нужно будет просто ополоснуть фильтр теплой водой и потереть тряпкой. Кстати, этим же раствором можно вымыть и саму вытяжку - жир "отойдет" прекрасно. Если вам хочется сделать средство еще более эффективным, добавьте в него 1-2 ст.л соды.

Как отмыть вытяжку от жира содой и уксусом - лайфхак

Столовый уксус также отлично справляется с жиром на фильтре вытяжки. Метод его использования очень простой - вам нужно просто замочить грязную деталь в уксусе на 10-15 минут. Сам корпус в это время протрите тряпкой, смоченной в указанном средстве.

В конце уборки нужно тщательно вымыть чистой водой все детали вытяжки и ее саму, а также проветрить помещение - у уксуса невероятно едкий запах, а вам не нужно этим дышать. Для усиления эффекта можете добавить в уксус 1-2 ст.л соды и в этом растворе замочить фильтр.

Как почистить сетку вытяжки от жира лимоном

Продукт, который вы кладете в чай, можно использовать и для чистки кухонной утвари - в том числе, вытяжки. Методика следующая:

очистить от кожуры 1 лимон и разрезать его на половинки;

мякотью натереть все загрязненные места вытяжки;

оставить на 5-10 минут, а потом смыть теплой водой.

Этого должно хватить, чтобы вернуть вытяжке первоначальный вид кристальной чистоты. Если вы видите, что грязи и жира слишком много, то используйте лимонную кислоту - на 2 л воды 3-4 пакетика. В таком растворе замочите съемные детали вытяжки на ночь, а утром вымойте теплой водой.

Как почистить вытяжку в домашних условиях безопасно

Если с чисткой фильтров и решеток мы уже разобрались, то вопрос о том, как быстро очистить кухонную вытяжку от жира все равно остался актуальным. Опытные хозяйки говорят, что лучшее средство для мытья такой кухонной утвари - это моющее для посуды или хозяйственное мыло. Категорически нельзя использовать средства на основе спирта, хлорку, соду и кислоты - они испортят внешний вид устройства. Также во время уборки не пользуйтесь жесткими щетками - выбирайте только мягкие губки и тряпки.

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