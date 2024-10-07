Рассказываем, как отмыть ванну народными средствами дешево и быстро.

Со временем на любой ванне - чугунной или акриловой - появляется желтый налет. Он не только портит внешний вид, но и, если его не чистить, то уплотняется, и тогда - "хоть зубами грызи". Поэтому лучше не доводить сантехнику до такого состояния, а периодически чистить. Тем более, что для этого не нужна дорогая "химия" - рассказываем, как отмыть ванну в домашних условиях с помощью подручных средств.

Как отмыть ванну от налета и желтизны

Есть несколько простых способов, как очистить ванну от желтого налета в домашних условиях:

Содой

Соду можно использовать для чугунной и металлической ванны. Поскольку сода - это абразивное вещество, то с ее помощью можно легко очистить поверхность ванны. Но, по причине абразивности средства, оду нельзя использовать для акриловых ванн – так вы ее испортите.

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Содой с перекисью водорода

Есть и другой способ, как отмыть ванну за 5 минут и без усилий. Он помогает справиться с загрязнениями, где сода бессильна. Для этого нужно смешат 1 часть соды и 2 части перекиси, нанести на грязный участок и оставить на полчаса-час. Спустя это время смыть водой.

Лимонной кислотой

Этот способ очистки подходит для акриловой ванны. Кислоту используют не в чистом виде, а в виде раствора - 1 ст. л кислоты + 1 стакан воды. Затем наносят этот раствор губкой на загрязнение и оставляют на 15 минут. После нужно смыть теплой водой.

Если вышеописанные способы не помогают, и вы не знаете, чем очистить чугунную ванну от желтого налета можно еще, то в этом случае можно подключить более серьезную "артиллерию" - кислородный отбеливатель (в виде порошка). Для этого 1 ст. л. порошка нужно растворить в 1 л теплой воды, нанести на грязное место, потереть и оставить примерно на полчаса. Затем снова потереть и смыть водой - желтизна должна уйти.

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