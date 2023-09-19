Вы узнаете, как отмыть сковороду, если она сгорела и стала похожа на уголек.

Сковорода есть практически на каждой кухне, ведь без нее сложно представить приготовление пищи. Порой к ней могут пригорать кусочки еды, что становится проблемой, особенно если не вымыть все сразу. Не все знают, как отмыть сковороду от старого нагара, а потому сильно огорчаются, когда видят грязь и жир на посуде.

Однако не спешите выбрасывать посуду! В этой статье мы расскажем, как отчистить нагар на сковороде, а также чем отмыть сковороду с антипригарным покрытием.

Как отмыть пригоревшую сковороду

Если у вас простая сковородка, безо всякого "нежного" покрытия, поможет простой и очень действенный лайфхак. Вам понадобятся:

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2 столовые ложки соды;

2 столовые ложки перекиси;

1 столовая ложка обычной жидкости для мытья посуды.

Для начала нагрейте сковороду, налив в нее немного воды. Когда жидкость закипит, сливайте ее и делайте "чудо-смесь". Просто смешайте все ингредиенты из списка выше, а затем натрите полученной кашицей сковороду.

Оставьте ее примерно на 15-20 минут. После этого счищайте средство вместе с остатками жира и нагара. Благодаря этому лайфхаку вы забудете о том, как отмыть пригоревший жир от сковороды без специальных средств. Поверьте, покупать дорогие химикаты не нужно.

Как отмыть пригоревшую сковороду с антипригарным покрытием

Другой вопрос возникает, если у вас сковорода с антипригарным покрытием. Все дело в том, что его очень легко повредить. А потому сода, перекись и сухие порошки - точно не для такой посуды.

Для мытья сковороды с тефлоном и другими видами антипригарного покрытия вам нужны:

половина бруска обычного хозяйственного мыла;

немного воды.

Просто натрите мыло на терке и "обмажьте" им сковороду изнутри. Затем залейте все это водой, она должна покрывать все грязные участки посуды. Поставьте сковороду на огонь и пускай мыло с водой немного прокипят. После этого подождите, пока вода и посуда остынет и просто промойте все мягкой мочалкой. Вы удивитесь, но жир и нагар действительно уйдут, а все гости точно будут спрашивать, как очистить пригоревшую сковороду с тефлоновым покрытием, чтобы она сверкала, как ваша.

Как отмыть пригоревшую сковороду снаружи

Если же вы хотите отмыть внешние стенки сковороды, вам поможет обычная сода. Просто посыпьте ею все места с нагаром и жиром, а затем залейте все это уксусом.

Когда реакция закончится и сода перестанет шипеть, засеките примерно 10-15 минут и подождите. После этого берите губку, обычное моющее средство и чистите сковороду в теплой воде. Жир и нагар испарятся на глазах!

Напомним, ранее хозяйки рассказали, как отмыть нагар на кастрюле.

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