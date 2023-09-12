Рассказываем, как очистить кастрюлю из нержавеющей стали от гари и емкость из алюминия.

Каждая хозяйка хоть в раз в жизни сталкивалась с ситуацией, когда любимая кастрюля покрывается слоем гари. Происходит это по разным причинам - то ли разогревали еду неправильно, то ли емкость была грязной, а огонь на плите преобразовал жир в гарь. УНИАН выяснил, как очистить сгоревшую кастрюлю из нержавейки внутри и снаружи, а также что делать с посудой из алюминия.

Как очистить пригоревшую эмалированную кастрюлю

Если вы не знаете, как отмыть пригоревшую кастрюлю от каши, то не бойтесь - в этом процессе нет ничего сложного. Достаточно приготовить элементарный солевой раствор (400 гр средства насыпать в кастрюлю, залить теплой водой) и в таком виде оставить кастрюлю на 4-6 часов отмокать. После такой "сауны" копоть и гарь отвалятся сами, а те части, которые оказались наиболее стойкими, можно потереть губкой.

Так же хорошо, как и соль, помогает столовый 9% уксус - его тоже нужно залить на дно емкости (снаружи или внутри), выждать 2-3 часа, а потом вымыть кастрюлю под теплой водой с применением губки.

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ВАЖНО: для того, чтобы избежать появления гари в дальнейшем, не кипятите молоко в эмалированной кастрюле, не варите в ней молочные каши и макароны.

Как очистить пригоревшую кастрюлю из алюминия

Некоторые хозяйки в быту используют емкости из алюминия, и к ним тоже часто пригорает еда или остатки жира. Даже в таком тяжелом случае выход есть - рассказываем, как отмыть пригоревшую кастрюлю содой:

насыпать соду на проблемный участок (снаружи или внутри);

залить теплой водой, чтобы не присохло;

оставить на 3-4 часа.

После этого можно отмывать грязь и копоть обычной мягкой губкой, смоченной в воде. Некоторые хозяйки рекомендуют брать не чистую соду, а моющие гелевые средства с содой в составе - они более щадящие и не поцарапают кухонную утварь. Если для вас это не важно, купите обычную столовую соду.

Полезный совет: очистить алюминиевую кастрюлю внутри от нагара можно, если прокипятить в ней шкурки от картофеля, лука или ломтики яблок - активные вещества в составе этих продуктов помогут грязи "отойти" быстрее.

Как очистить кастрюлю из нержавеющей стали от гари

Если пригорела кастрюля - что делать, чтобы не испортить емкость, не поцарапать и точно эффективно почистить, знают далеко не все. Лучше всего в таких случаях работают народные методы - соль, лимонная кислота, сода и хозяйственное мыло. Эффект усиливается, если всю эту смесь прокипятить, поэтому сделайте следующее:

натрите на терке 1\2 бруска хозяйственного мыла;

выложите его в кастрюлю;

добавьте 1 ст.л соли и соды;

1 ч.л лимонной кислоты;

налейте 500 мл воды;

поставьте на огонь и кипятите 20-30 минут.

Вы увидите, как нагар "отстанет" от дна емкости, его потом можно будет легко снять лопаткой, а остатки грязи оттереть губкой.

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