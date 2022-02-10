Какой самый безопасный способ отбеливания зубов и можно ли обойтись без стоматолога - узнайте на УНИАН.

Кроме пломб, удаления и других манипуляций с зубным рядом, важно обращать внимание и на оттенок зубов. Недостаточная гигиена рта, частое употребление красящих напитков и вредные привычки приводят к пожелтению эмали. УНИАН расскажет, как отбелить зубы в домашних условиях, чтобы обрести красивую улыбку без похода к специалисту.

Для того, чтобы не запускать ситуацию или поддерживать нужный оттенок зубной эмали, стоматологи рекомендуют соблюдать превентивные меры. С ними вы можете ознакомиться на картинке ниже.

Как отбелить зубы содой

Самый простой метод такого отбеливания - это нанести порошок на зубную щетку и почистить зубы, как вы обычно это делаете. Результат будет виден сразу - зубная эмаль посветлеет и станет крепче, а также исчезнет неприятный запах изо рта. Существуют и комбинированные рецепты с содой:

Сода и перекись водорода 3% - смешать в пропорции 1:1 до образования кашицы, нанести на щетку и почистить зубы. Тщательно прополоскать рот.

- смешать в пропорции 1:1 до образования кашицы, нанести на щетку и почистить зубы. Тщательно прополоскать рот. Сода и лимон - на зубную щетку высыпать 0.5 ч.л соды и пару капель лимона. Почистить зубы и смыть теплой водой.

- на зубную щетку высыпать 0.5 ч.л соды и пару капель лимона. Почистить зубы и смыть теплой водой. Сода и клубника - 3-4 ягоды смешать с 0.5 ч.л соды, кашицу нанести на зубы и оставить на 5-10 минут. Прополоскать рот и закрепить результат, почистив зубы пастой с фтором.

Особенности метода: сода - активное вещество, которое агрессивно воздействует на поверхность зуба. Поэтому если у вас чувствительные зубы или десна, тонкая эмаль или есть воспалительные процессы в ротовой полости, отбеливать зубы содой вам нельзя.

Как почистить зубы углем

Для того, чтобы отбелить зубную эмаль таким образом, вам нужно раскрошить таблетку активированного угля и высыпать порошок на щетку. Затем потереть зубы не больше 2 минут и несколько раз прополоскать рот водой - уголь плохо смывается.

Особенности метода: людям, у которых есть коронки или мосты, лучше таким методом не пользоваться. Некоторые желающие осветлить зубы также жалуются на то, что уголь царапает эмаль и вызывает раздражение десен. Учитывайте эти нюансы во время процедуры.

Как отбелить зубы перекисью водорода

Стоматологи считают, что наиболее щадящий метод отбеливания зубов пероксидом - это полоскание. Вам нужно смешать 3% раствор с кипяченой водой в пропорции 1:1, почистить зубы пастой, а затем прополоскать рот полученной смесью в течение двух минут. Затем еще раз прополоскать, но уже чистой кипяченой водой, чтобы смыть остатки перекиси. Проводить такую манипуляцию можно два раза в день - эффект будет постепенным.

Особенности метода: любые советы о том, что можно наносить концентрированный раствор перекиси на зубную эмаль, опасны. Антисептик в больших дозах может вызвать повышенную чувствительность зубов или разрушить их ткани. Пользоваться перекисью в целях отбеливания можно только людям с абсолютно здоровыми зубами.

Как отбелить зубы яблочным уксусом

Для того, чтобы осветлить зубную эмаль, вы можете использовать концентрированный яблочный уксус. После чистки пастой прополощите рот уксусом, а затем промойте несколько раз теплой водой.

Также эффективна комбинация с содой: смешать уксус и соду в пропорции 1:1 до образования кашицы, почистить зубы, оставить на 5-10 минут, затем смыть теплой водой.

Особенности метода: яблочный уксус при регулярном применении поможет не только осветлить эмаль, но и улучшить гигиену рта, так как эффективно борется с бактериями. Использовать такое средство, путь и натуральное, можно только людям с крепкой эмалью и здоровыми зубами.

На рынке товаров и услуг существуют три вида средств для зубов, которые способны осветлить эмаль и подарить вам красивую улыбку.Читайте такжеЛимонная кислота: 8 способов применения в жизни

Отбеливающие полоски

Вам нужно открыть упаковку с полосками, снять с каждой из них защитное покрытие. Длинную наклеить на верхний зубной ряд, а короткую - на нижний. Верхнюю и нижнюю полоски плотно прижмите к зубам по линии десен, оставшийся край подверните к внутренней стороне зубов. Зубочисткой или ногтем проведите по полоскам там, где зубы прилетают друг к другу, чтобы отбеливающий гель попал в межзубное пространство. Оставьте полоски на 30 минут, прополощите рот и почистите зубы пастой.

Особенности метода: некоторые люди говорят, что во время использования полосок увеличивается чувствительность зубов, но стоматологи утверждают, что она не опасна для здоровья. Категорически запрещено сглатывать слюну, которая выделяется во время процедуры - ее нужно сплевывать. Перед использованием полосок нельзя чистить зубы, а в период курса отбеливания пить кофе, вино и другие красящие напитки.Читайте такжеПерекись водорода для уборки: 10 способов использования в быту

Отбеливающие капы

Принцип действия капов такой же, как у полосок - это пластиковые накладки, которые удерживают гель на зубах. Использование капов несложное - вам нужно почистить зубы пастой, затем промокнуть их салфеткой. Заполнить внутреннюю часть капов гелем, надеть накладки на челюсти и плотно сомкнуть их. В конце процедуры снять капы и прополоскать рот водой.

Особенности метода: для того, чтобы изготовить подходящие капы, нужно обратиться к стоматологу. Период лечения и все нюансы, связанные с ним, устанавливается индивидуально в зависимости от состояния ваших зубов и десен.

Отбеливающие гели

Такой метод подходит, если потускнения эмали незначительные. Гели содержат фтор, который убивает бактерии, осветляет эмаль и устраняет неприятный запах из полости рта. Пользоваться гелем просто: предварительно почистите зубы, промокните их салфеткой. Прокрутите карандаш до появления геля, нанесите его на зубы. Подождите 10-15 минут и смойте теплой водой.

Особенности метода: в течение получаса после процедуры нельзя есть и пить. Саму процедуру лучше проводить дважды в день, эффект будет заметен уже через 4-7 дней. Таким образом можно отбелить зубы на 2-3 тона.

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