Если окислилась алюминиевая посуда, ее можно очень легко "реанимировать", используя то, что у большинства есть на кухне.

У многих есть посуда из алюминия, но далеко не все понимают, почему алюминиевая кастрюля почернела внутри или, например, на чашке из этого же металла появились черные или темно-серые пятна. Такая посуда с течением времени теряет внешний вид, поскольку алюминий вступает в реакцию с воздухом и окисляется. К счастью, посуду можно "реанимировать" - есть простые и бюджетные лайфхаки.

Чтобы справиться с проблемой, понадобятся ингредиенты, которые обычно можно найти на кухни у любого хозяина или хозяйки.

Алюминиевая кастрюля почернела внутри - что делать

В самом незапущенном случае с проблемой можно справиться элементарным способом - нужно просто сделать раствор из двух ингредиентов:

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4 столовые ложки уксуса;

1 литр воды.

Если немного почернела алюминиевая кастрюля, просто нужно смешать два ингредиента, а потом смочить в смеси салфетку и протереть ею те участки посуды, которые потемнели. После этого нанесенную жидкость необходимо смыть обычной водой.

Возможно, темные пятна уже достаточно давно появились, тогда бороться с ними стоит более серьезным способом - в таком случае понадобится лимонная кислота.

Как очистить алюминиевую кастрюлю лимонной кислотой

На этот способ очищения посуды нужно будет потратить немного больше времени.

План действий таков:

в посуду, которая почернела внутри, засыпьте лимонную кислоту;

влейте воду;

доведите жидкость до кипения.

Пропорция должна быть такая - на литр воды понадобится 5 граммов лимонной кислоты. Кипятите смесь на протяжении 10 минут. После этого тщательно вымойте емкость.

Что делать, если кастрюля почернела - еще один простой лайфхак

Отчистить посуду можно еще и при помощи сочетания таких ингредиентов - горчичный порошок, соль и уксус.

Если у вас маленькая емкость, тогда возьмите:

0,5 чайной ложки горчичного порошка;

чайную ложку соли;

чайную ложку уксуса.

Вот как очистить кастрюлю от черноты - отправьте в нее все ингредиенты и внутри смешайте их влажной губкой и распределите по поверхности. Потом оставьте самодельное чистящее средство в емкости приблизительно на 15 минут.

Как отмыть алюминиевую кастрюлю от черноты, если она пригорела

Чтобы справиться с такой задачей нужно будет использовать 0,5 куска хозяйственного мыла. Мыло надо натереть на крупной терке, высыпать в емкость, залить кипятком и поставить все вариться на медленном огне на протяжении 20 минут. Потом жидкость необходимо слить и убрать со дна посуды остатки пригоревших продуктов жесткой губкой.

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