Как быстро очистить швы плитки, не потратив на это ни копейки - узнайте в материале УНИАН.

Швы между плиткой в ванной комнате и на кухне - труднодоступное место для большинства моющих средств. Эти участки загрязняются быстро, а отмыть их непросто, если не знать определенных секретов. УНИАН выяснил, чем отмыть швы на плитке на полу или на стенах максимально эффективно.

Ранее мы говорили о том, как почистить плитку от жира на кухне и как очистить плитку в ванной от желтизны и налета.

Как очистить швы между плиткой в ванной содой и уксусом - инструкция

Сода и уксус - бытовые продукты, которые есть в шкафчике любой хозяйки. С их помощью можно легко отчистить даже самые сложные места в квартире - в том числе, межплиточные швы.

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Технология простая: смешайте соду и уксус в равных пропорциях, нанесите кашицу на швы между плитками. Оставьте на 5 минут, а затем, используя жесткую щетку, тщательно потрите грязные места. Смойте раствор теплой водой и вытрите плитку тряпкой насухо.

Как быстро очистить швы плитки содой

Если уксуса дома нет, то можно использовать одну лишь соду - она тоже отлично справляется с любой грязью. Вам понадобятся лишь пачка соды и старая зубная щетка. Далее порядок действий таков - нужно намочить швы водой и щедро посыпать их содой. Подождать 1-2 минуты, а потом тщательно потереть зубной щеткой. Не лишним будет и посыпать большую щетку содой, а потом почистить ею кафель, чтобы убрать и всю остальную грязь с плитки. В конце смойте все теплой водой и насухо вытрите тряпкой.

Как очистить швы между плиткой в домашних условиях отбеливателем

Вам нужно взять любое чистящее средство, в составе которого есть много хлора - он "убивает" не только бактерий, но и грибок. Инструкция по применению отбеливателя такая же простая, как и в случае с содой - смочите все швы, нанесите средство, подождите 10-15 минут, тщательно потрите швы, а потом смойте теплой водой.

Как очистить швы в ванной от желтизны домашним чистящим

Покупная бытовая химия плохо справляется с подобными загрязнениями, да и зачем ее использовать, если можно сделать такое же средство самостоятельно. Смешайте в одной емкости:

воду - 1.5 л;

соду - 150 гр;

уксус - 100 мл;

лимонную кислоту - 25 гр.

Распылить приготовленный раствор на швы через пульверизатор и оставить на 15 минут. Затем взять жесткую щетку и усердно потереть ею плитку. Процедуру повторить, а потом смыть все теплой водой.

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