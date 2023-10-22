Выбрать имя для дочери порой бывает очень сложно, ведь имен так много и каждое по-своему красивое. Конечно же, некоторые более распространены, другие - менее, но украинские имена для девочек покорят любого.

Перед многими родителями стоит вопрос выбора имени для ребенка. Кто-то заранее составляет рейтинг "Самые красивые женские имена", кто-то выбирает из имен родственников, а кто-то полагается на волю случая. Всегда хочется дать девочке особенное имя, но при этом не слишком замысловатое.

УНИАН разбирался, как назвать дочь необычно и красиво.

Как называли девочек во времена Киевской Руси - необычные женские имена

Имя всегда имело сакральное значение для человека. В древние времена детей нарекали так, чтобы подарить ребенку желаемую судьбу, или же давали имена, которые связывали его с родом. Красивые имена для девочек, которые будут прекрасно звучать сейчас:

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Богуслава;

Горислава;

Предслава;

Всеслава;

Выслава;

Вышеслава;

Болеслава;

Верхуслава;

Людмила;

Миродара;

Бориня;

Любомира;

Ольга;

Рогнеда;

Тамилла;

Светлана;

Радимира;

Хвалимира;

Доброслава.

Эти красивые женские имена сейчас встречаются не очень часто, но при этом звучат достаточно привычно, поэтому будут вызывать восхищение у окружающих.

Редкие имена для девочек – как нарекали детей наши предки

Есть женские имена, редкие даже для своего времени. Поэтому, если же хочется дать ребенку более изысканное имя с очень богатой историей, то стоит обратить внимание на древние имена:

Арета;

Евстахия;

Неонила;

Параскевия;

Анисия;

Зореслава;

Вирляна;

Дзвенислава;

Магдалина;

Леонила;

Павлина;

Пелагия;

Стефания;

Бояна;

Лилея;

Орина;

Килина;

Яра;

Даяна;

Мальва.

Стоит отметить, что большинство имен имеют древнегреческие, скандинавские корни, а не только древнеславянские. Это объясняется очень богатой историей Украины и тесными связями с развитыми государственными формированиями в различные периоды истории.

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