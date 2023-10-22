Перед многими родителями стоит вопрос выбора имени для ребенка. Кто-то заранее составляет рейтинг "Самые красивые женские имена", кто-то выбирает из имен родственников, а кто-то полагается на волю случая. Всегда хочется дать девочке особенное имя, но при этом не слишком замысловатое.
УНИАН разбирался, как назвать дочь необычно и красиво.
Как называли девочек во времена Киевской Руси - необычные женские имена
Имя всегда имело сакральное значение для человека. В древние времена детей нарекали так, чтобы подарить ребенку желаемую судьбу, или же давали имена, которые связывали его с родом. Красивые имена для девочек, которые будут прекрасно звучать сейчас:
- Богуслава;
- Горислава;
- Предслава;
- Всеслава;
- Выслава;
- Вышеслава;
- Болеслава;
- Верхуслава;
- Людмила;
- Миродара;
- Бориня;
- Любомира;
- Ольга;
- Рогнеда;
- Тамилла;
- Светлана;
- Радимира;
- Хвалимира;
- Доброслава.
Эти красивые женские имена сейчас встречаются не очень часто, но при этом звучат достаточно привычно, поэтому будут вызывать восхищение у окружающих.
Редкие имена для девочек – как нарекали детей наши предки
Есть женские имена, редкие даже для своего времени. Поэтому, если же хочется дать ребенку более изысканное имя с очень богатой историей, то стоит обратить внимание на древние имена:
- Арета;
- Евстахия;
- Неонила;
- Параскевия;
- Анисия;
- Зореслава;
- Вирляна;
- Дзвенислава;
- Магдалина;
- Леонила;
- Павлина;
- Пелагия;
- Стефания;
- Бояна;
- Лилея;
- Орина;
- Килина;
- Яра;
- Даяна;
- Мальва.
Стоит отметить, что большинство имен имеют древнегреческие, скандинавские корни, а не только древнеславянские. Это объясняется очень богатой историей Украины и тесными связями с развитыми государственными формированиями в различные периоды истории.
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