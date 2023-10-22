Женские имена, которые удивят всех / фото ua.depositphotos.com

Перед многими родителями стоит вопрос выбора имени для ребенка. Кто-то заранее составляет рейтинг "Самые красивые женские имена", кто-то выбирает из имен родственников, а кто-то полагается на волю случая. Всегда хочется дать девочке особенное имя, но при этом не слишком замысловатое.

УНИАН разбирался, как назвать дочь необычно и красиво.

Как называли девочек во времена Киевской Руси - необычные женские имена

Имя всегда имело сакральное значение для человека. В древние времена детей нарекали так, чтобы подарить ребенку желаемую судьбу, или же давали имена, которые связывали его с родом. Красивые имена для девочек, которые будут прекрасно звучать сейчас:

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  • Богуслава;
  • Горислава;
  • Предслава;
  • Всеслава;
  • Выслава;
  • Вышеслава;
  • Болеслава;
  • Верхуслава;
  • Людмила;
  • Миродара;
  • Бориня;
  • Любомира;
  • Ольга;
  • Рогнеда;
  • Тамилла;
  • Светлана;
  • Радимира;
  • Хвалимира;
  • Доброслава.

Эти красивые женские имена сейчас встречаются не очень часто, но при этом звучат достаточно привычно, поэтому будут вызывать восхищение у окружающих.

Редкие имена для девочек – как нарекали детей наши предки

Есть женские имена, редкие даже для своего времени. Поэтому, если же хочется дать ребенку более изысканное имя с очень богатой историей, то стоит обратить внимание на древние имена:

  • Арета;
  • Евстахия;
  • Неонила;
  • Параскевия;
  • Анисия;
  • Зореслава;
  • Вирляна;
  • Дзвенислава;
  • Магдалина;
  • Леонила;
  • Павлина;
  • Пелагия;
  • Стефания;
  • Бояна;
  • Лилея;
  • Орина;
  • Килина;
  • Яра;
  • Даяна;
  • Мальва.

Стоит отметить, что большинство имен имеют древнегреческие, скандинавские корни, а не только древнеславянские. Это объясняется очень богатой историей Украины и тесными связями с развитыми государственными формированиями в различные периоды истории.

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