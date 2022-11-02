Как нарезать свеклу на борщ, чтобы руки и кухонные поверхности остались чистыми - узнайте на УНИАН.

Каждому из нас, кто когда-либо брал в руки кухонный нож, давно известно, что готовка еды порой чревата последствиями. Иногда это бывают порезы, иногда это запахи, остающиеся на руках, но безусловный лидер в данном списке - это свекла и ее едкий цветной сок. УНИАН расскажет, как нарезать свеклу для салата или натереть для борща, не испачкав руки.

Ранее мы говорили о том, как убрать запах рыбы с рук, посуды или кухонных принадлежностей.

Как натереть свеклу, чтобы не порезаться и не испачкаться - советы

Далеко не многие знают о том, как на самом деле натереть свеклу и не испачкать руки, а ведь это очень важно. УНИАН собрал наиболее действенные методы, проверенные тысячами ладоней хозяюшек и профессиональных поваров.

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Основная задача - это максимально защитить кожу от воздействия свекольного сока, лучшими помощниками в таком деле будут следующие вещества и предметы.

Кислота

Подойдет любая, будь-то свежевыжатый лимон, лимонная кислота, или же вата (ватный диск), смоченные уксусом, но главное - помнить, что кислота пересушивает кожу, поэтому обязательно после готовки смазывайте руки кремом.

Масло

Отличный метод, чтобы не только защититься от свекольного сока, но и увлажнить кожу рук - натрите пальцы и ладони растительным маслом, но периодически обновляйте натирку, иначе результат будет слабым.

Перчатки

Все гениальное просто, как и этот лайфхак - если вас интересует, как натереть свёклу и не испачкать руки, то советуем просто иметь несколько пар хозяйственных перчаток в быту. Надевайте их перед готовкой и вуаля - руки останутся чистыми.

Пакет

Для тех хозяек, которым нужно знать, как почистить и натереть свеклу без перчаток, есть альтернативный вариант - поместить свеклу в пищевой пакет и аккуратно, не испачкав руки, натереть ее на терке. Данный метод прост, практичен и надежен.

Вилка

Этот вариант взаимодействия со свеклой менее удобен, нежели все вышеперечисленные, но обойти его нельзя. Секрет прост - очищенную и подготовленную свеклу нужно прочно наколоть на вилку посередине, так, чтобы она не соскальзывала, а потом, держа вилку за рукоять, натирать свеклу, поворачивая ее то одной, то другой стороной.

Используя эти способы работы со свеклой, и придерживаясь вышеописанных рекомендаций, вы навсегда забудете о проблемах, связанных с приготовлением свеклы. И пусть ваши руки остаются такими же чистыми, как и ваши намерения.

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