Приятный аромат в доме является одним из важных атрибутов уютной атмосферы. Читайте на УНИАН, как убрать запах жареной рыбы в квартире.

Неприятные запахи способны уничтожить даже самое благоприятное первое впечатление. Однако, что если в квартире пахнет рыбой, а гости уже почти на пороге? Чтобы не позволить неприятным запахам все испортить, нужно знать несколько хитростей, которые помогут исправить досадную проблему.

Ранее мы рассказывали, как убрать неприятный запах из обуви и как правильно проветривать квартиру.

Как убрать запах рыбы в помещении

Есть несколько хитростей, как жарить рыбу, чтобы не было запаха в доме. Ключевой нюанс - предварительно замариновать продукт и тогда, при приготовлении, рыба не будет так сильно благоухать. Но если ущерб уже нанесен, то вот три рабочих лайфхака:

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Проветрите помещение и проведите влажную уборку. В воду можно добавить моющие средства, уксус или любимые эфирные масла.

Прокипятите в кастрюле воду с уксусом, но не накрывайте ее крышкой и не включайте вытяжку. Пар от этой смеси позволит уменьшить неприятный запах.

Возьмите горсть кофейных зерен и обжарьте их на сковороде. Волшебный аромат кофе легко перебьет неприятные запахи.

Можно выбрать любой из этих вариантов, исходя из того, как много у вас времени на устранение рыбного аромата.

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