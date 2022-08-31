Платяную моль привлекают темные и пыльные уголки, потому в борьбе с этим вредителем не обойтись без генеральной уборки.

Моль в одежде хоть и не опасна для человека, но приносит немало неприятностей. Вредитель питается нашими любимыми предметами гардероба и делает это круглый год, невзирая на сезон. УНИАН рассказывает, что делать если завелась моль в одежде.

От появления моли никто не застрахован – она может залететь в окно или пробраться через вентиляцию. Принести моль домой можно и с улицы – это можете сделать не только вы, но и ваша собака или кошка.

Как выглядит моль, которая ест одежду

Взрослые моли – существа размером 5-8 мм, их можно узнать по блестящим золотым щетинкам, которыми покрыто их тело. Только что вылупившиеся гусеницы моли белые, полупрозрачные, их длина – около 1 мм. Яйца моли совсем крошечные (0,3-0,5 мм), жемчужно-белые. Бабочки моли не опасны для одежды – они выполняют функцию размножения и ищут пищу для своего потомства. Настоящий враг – гусеницы.

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Как найти "гнездо" моли

Самки моли откладывают яйца (одно или несколько) в местах, где потомство сможет прокормиться без труда. Личинки могут быть и в шубе, и хлопковых брюках. Но размеры этого вредителя не позволяют без труда отыскать их.

Повреждения на предметах гардероба и наличие коконов в нижней части ящиков и шкафов – верный признак того, что у вас завелась моль.

Стоит с усердием осмотреть все вещи и весь шкаф, особенно, щели и стыки. Там вас может ждать неприятный сюрприз в виде паутины, коконов и взрослых особей моли.

Если вы обнаружили поврежденные вещи, но уверены, завелась ли в одежде моль, повесьте несколько клеевых ловушек и проверьте их спустя время.

Чем мыть шкаф от моли

Платяную моль привлекают темные и пыльные уголки, потому в борьбе с этим вредителем не обойтись без генеральной уборки.

Уберите вещи из шкафов и ящиков, тщательно пройдитесь пылесосом (пылесборник сразу выкиньте).

После – влажная уборка. Протрите внутренние поверхности шкафов и ящиков тряпкой, смоченной в любом моющем средстве – подойдет и хозяйственное мыло. Или же пройдитесь тряпкой, смоченной кедровым или пихтовым маслом.

Что положить в шкаф от моли

Чтобы отвадить моль от ваших вещей, можно положить в шкаф нафталиновые шарики или использовать специальные средства от моли, репелленты. Они продаются в форме липучек, ловушек, подушечек и спреев.

Какой запах отпугивает моль? Отлично подойдут для борьбы с нетерпимой к приятным запахам моли травы и масла. К примеру, можно повесить в шкафу мешочек с розмарином, лавандой, тимьяном, лавровым листом или что-нибудь, пропитанное маслом лаванды, цитрусовых или гвоздики. Можно также положить плоды каштана, апельсиновые корки. Подойдет и кусочек хозяйственного мыла.

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