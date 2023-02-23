Вода от вареной картошки пригодится в кулинарии и в саду. Не выливайте этот ценный продукт.

Вода от вареной картошки содержит много крахмала и витаминов. Это очень питательная жидкость, которую можно использовать для приготовления выпечки и соусов, добавлять в растения в качестве удобрения или делать на основе такой воды косметологические процедуры. УНИАН назвал несколько полезных применений картофельного отвара.

Ранее мы также рассказывали, почему нельзя сливать воду с макарон и как использовать её в хозяйстве.

Готовьте выпечку

Вода, в которой варилась картошка - прекрасная основа для теста на пирожки, печенье, бисквиты, пиццу, вареники и другую выпечку. Также на её основе можно выпекать хлеб. Ранее мы писали, как сделать хлеб дома - просто замените обычную воду в рецепте картофельным отваром. В такой воде много крахмала и она хорошо скрепляет тесто.

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Загущайте соус и суп

Из-за высокого содержания крахмала отвар от картошки может сделать соус или суп гораздо гуще. Добавляйте 1 стакан отвара на 1 л супа или соуса. Доведите до кипения и проварите несколько минут. Вскоре жидкость станет заметно гуще.

Готовьте пюре

Вместо молока влейте в картофельное пюре кипящий и чуть подсоленный отвар от картошки. После этого пюре станет насыщенным и воздушным.

Полейте растения

Картофельным отваром можно полить растения на огороде, молодую рассаду или цветы в горшке. Такая вода укрепляет корни растений и стимулирует их рост. Вносить такое удобрение в горшки можно 2-3 раза в месяц.

Напоите животных

Добавьте немного воды от вареной картошки в корм для кота или собаки. В такой воде содержатся полезные для питомца вещества.

Сделайте ванночку для грубой кожи

Ещё один способ, как использовать отвар от картофеля - сделать на его основе смягчающую ванночку для грубой кожи. Для этого подогрейте картофельный отвар до комфортной температуры, и окуните в него ладони или ступни на 15 минут. После этого кожа станет нежной, а трещины начнут заживать быстрее. Процедуру лучше делать на ночь.

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