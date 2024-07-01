Основная проблема лета - невероятная жара, с которой все борются разными методами.

В летний период практически все украинцы стараются охладить свою квартиру, чтобы в ней можно было находиться. Если финансы позволяют, можно купить и установить кондиционер, но более дешевый вариант - вентилятор. УНИАН расскажет, как использовать вентилятор в жару, чтобы добиться максимального эффекта.

Где должен стоять вентилятор в жару

При высокой температуре воздуха необходимо правильно размещать вентилятор, иначе он просто будет создавать циркуляцию теплого воздуха - толку от такой процедуры, как вы понимаете, окажется немного.

Правил несколько:

Видео дня

настольные вентиляторы ставить как можно выше (например, на шкаф) и направлять вниз;

напольный вариант устройства размещать в центре комнаты, направлять в сторону двери или окна;

поздно вечером и рано утром лучше ставить маленький вентилятор на подоконник и направлять к окну, чтобы он мог выдувать горячий воздух из комнаты.

Следите за тем, чтобы вентилятор в жару не дул прямо на вас - во-первых, так можно легко простудиться, во-вторых, как только вы отойдете от устройства, вам будет в несколько раз жарче, чем до этого.

Как правильно использовать вентилятор в жару еще

Есть несколько хитростей, которые точно помогут вам нормально пережить жару и не мучиться от духоты. Запомните, что никакая циркуляция воздуха не поможет, если помещение не проветривается, поэтому регулярно открывайте двери и окна, создавая естественный обмен кислородом.

Также не стесняйтесь закрывать окна шторами или занавесками - мнение о том, что плотная ткань становится "пылесборником" и "утяжеляет" воздух, ошибочно. Наоборот, массивные шторы препятствуют попаданию солнечных лучей в помещение, а значит, не позволяют ему нагреваться.

Если у вас большая комната, то купите 2-3 вентилятора (лучше и напольные, и настольные), а также не забудьте об одном или нескольких увлажнителях воздуха. Кроме того, поможет и ежедневная влажная уборка - если ее не делать, то дышать вы будете пылью и мусором, которые вентилятор разнесет по всей квартире, а не свежим воздухом и чистотой.

Вас также могут заинтересовать новости: