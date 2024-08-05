Многие украинцы любят отварную кукурузу, но не все знают, как ее нужно варить.

Для того чтобы кукуруза получилась вкусной, нужно купить правильный початок. Учтите, что зерна должны плотно прилегать друг к другу, на ощупь быть мягкими, но упругими. Молочно-белые или светло-желтые зерна, а также зеленые и плотные листья - признак хорошего продукта. УНИАН расскажет, сколько варить молодую кукурузу в кастрюле.

Как варить молодую кукурузу и что добавить в воду

Прежде чем варить кукурузу, ее нужно тщательно очистить - убрать листья и волоски, причем листья оставьте, а волосы выбросите. Возьмите большую кастрюлю или миску, уложите на дно вымытые листья. Сверху на листьях разместите вымытые початки (желательно, чтобы они были одинакового размера - это поможет им свариться одновременно), укройте их оставшимися листьями.

Вскипятите воду в чайнике и залейте крутым кипятком кукурузу. Если не уверены в качестве початка, запомните, что добавить в кукурузу при варке для 100% мягкости продукта. Вам хватит обычной пищевой соды - буквально на кончике ножа или чайной ложки. Сода размягчает даже самый старый початок, если вдруг вам не посчастливилось купить именно такой.

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Поставьте кастрюлю на плиту и включите огонь. С момента закипания воды засекайте время, сколько нужно варить кукурузу. Молодому початку будет достаточно 20-25 минут, а старый необходимо готовить минимум 2 часа. В конце готовки уберите крышку и попробуйте кукурузу - если зерна мягкие и сочные, то продукт готов. Выключите огонь, слейте воду и накройте кастрюлю крышкой, сверху оберните полотенцем. Такой метод упаривания в течение 10-15 минут поможет зернам стать еще более мягкими и сочными.

Во время подачи кукурузы к столу можно натереть каждый початок сливочным маслом и солью по вкусу.

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