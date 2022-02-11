Как и где правильно хранить капусту, чтобы она не испортилась преждевременно - читайте на УНИАН.

Сохранить свежую капусту на зиму несложно, если знать несколько правил. Вариантов, на самом деле, немного - погреб или квартира. УНИАН подскажет, как уберечь любимый овощ от гниения и жителям частных домов, и обитателям многоквартирных построек.

Ранее мы рассказывали, как хранить свеклу.

Как хранить капусту в подвале на зиму

Для того, чтобы обеспечить сохранность белокочанной или краснокочанной капусты, можно использовать погреб или подвал. Это особенно удобно, потому что в нем можно также хранить морковь зимой. Опытные хозяюшки говорят, что есть всего несколько наиболее удачных способов.

Оставим ситуацию в подвешенном виде

Такой вариант достаточно прост - вам нужно обмотать прочной ниткой капусту за кочерыжку и подвесить ее в погребе. Это удобно - овощи не будут занимать много места или соприкасаться с какими-либо поверхностями. Если выбираете такой способ, при уборке капусты не обрезайте кочерыжку слишком сильно и оставляйте верхние листья - со временем они засохнут и оградят следующие слои капусты от загнивания.

Читайте такжеГде хранить морковь в квартире: 4 удобных варианта сохранности продукта зимойВечная жизнь в песке

Распространенный метод, с помощью которого, кстати, многие хозяйки сохраняют и морковь. Существует два варианта:

Капусту нужно выложить в деревянный ящик, оставляя 3-5 сантиметров между овощами, и засыпать сухим песком. Затем выложить второй слой капусты и так повторять, пока ящик не будет заполнен.

Засыпать в ящик 20 см сухого песка и воткнуть капусту кочерыжками вниз. При этом важно помнить, что длина кочерыжки должна быть не менее 8 см.

Хранение капусты в ящике

Суть этого метода такая же, как и в предыдущем варианте, но только без песка. Вам нужно взять чистый сухой деревянный ящик и выложить в него 5 кочанов капусты, затем второй слой - тоже 5 штук. Учитывайте, что первый слой нужно класть кочерыжками вверх, а второй - кочерыжками вниз.

Метод "Пирамида"

Некоторые люди хранят капусту штабелями - этот вариант подходит тем, у кого в подвале или погребе мало места. Для этого вам нужно соорудить деревянную конструкцию из реек, расстояние между которыми будет равно 10 см. Внешне она должна напоминать пирамиду. Кочерыжку у капусты отрезать и каждый овощ выложить на конструкцию, оставляя небольшие расстояния. С помощью данного метода у вас получится сохранить капусту до весны.

Как хранить капусту в домашних условиях

Реальность такова, что в квартире места для хранения овощей не так уж много - холодильник или балкон. Но и здесь, выбирая один из двух вариантов, нужно учитывать правила, иначе овощи пропадут, а вы расстроитесь.

Как правильно хранить капусту на балконе

Идеально, если ваш балкон застеклен и утеплен - только тогда он подходит для капустной сиесты. Особенно эти два показателя важны зимой - морозы ускоряют процесс загнивания капусты.

Способ сам по себе достаточно прост - вам нужно найти емкость для капусты (ящик или коробку) и выложить туда капусту. Можно в натуральном виде, а можно обернуть бумагой или пищевой пленкой. Желательно раз в месяц проверять, как обстоят дела - тогда у вас получится вовремя спасти драгоценные овощи, если они решат отойти в мир иной.

Можно ли хранить капусту в холодильнике

Данный вариант такой же, как и предыдущий, с одним лишь нюансом - температура в холодильнике не всегда одинакова. Перепады случаются, когда вы открываете дверцу - внутрь поступает тепло, а это может повлиять на сохранность овощей.

Хранить капусту в холодильнике можно без какой-либо упаковки, но тогда верхние листья будут увядать, а вам придется их снимать. Лучше использовать пищевую пленку - она защитит капусту от внешних факторов и сможет гарантировать вам полную сохранность овощей.

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