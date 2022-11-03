С филеровкой некоторых видов рыбы стоит быть особенно осторожным, чтобы мелкие косточки не испортили впечатление от блюда.

Рыба - основа множества изысканных блюд, но часто мы избегаем ее, ведь заморачиваться с ее мелкими костями то еще дело. Впрочем, существует немало способов легко избавиться от них.

УНИАН рассказывает, как быстро вытащить кости из рыбы.

Опытные хозяйки имеют множество идей относительно того, как убрать кости с рыбы. Чаще всего это делают с помощью пинцета. Конечно, это хороший способ для красной рыбы, в частности лосося или семги. Такой трюк не подойдет в случае с рыбой, для которой характерны мелкие кости.

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Как вытащить кости из рыбы без пинцета?

Убрать кости с карпа, карася, щуки и других подобных видов рыбы - задача со звездочкой. Такая рыба требует более придирчивого филировки из-за наличия мелких косточек. Время узнавать, как убрать мелкие кости с рыбы. Воспользуйтесь этим способом:

промойте рыбу и поместите ее животом на чистую доску;

острым ножом сделайте разрез вдоль одной стороны позвоночника от одного конца рыбы к другому;

осторожно проведите ножом вниз по ребрам, отделяя мясо от костей;

повторите эти действия с другой стороны позвоночника;

отрежьте позвоночник с обоих концов рыбины, удалите внутренности;

тщательно промойте рыбу внутри и снаружи под проточной водой.

Кипяток поможет: как убрать кости из рыбы для котлет

Все хозяйки знают, как снять кожу с рыбы кипятком, но похожим образом можно удалить кости. Особенно этот способ понравится ценителям рыбных котлет или тефтелей.

Подготовить рыбу для фарша легче, чем вы думаете. Для этого очистите ее от внутренностей, жабр и плавников, а затем поместите ее в кипящую воду на 1,5-2 минуты. Кожа и кости с легкостью будут удаляться. Теперь рыба готова для фарша.

Кстати, избавиться от кожи поможет совершенно противоположный способ. Знаете ли вы, как снять кожу с замороженной рыбы? Легко - поместите рыбу на 30 минут в морозильную камеру, а затем без лишних усилий снимите кожу.

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