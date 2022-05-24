Откуда берутся мошки в квартире и как от них быстро избавиться - узнайте в материале УНИАН.

Мелкие мошки в доме - проблема, с которой часто сталкиваются многие хозяйки. Причем, появиться они могут в любое время года - причин для этого предостаточно. Легче предупредить их появление, нежели избавиться от таких вредителей, но УНИАН точно знает, что помогает от мошек лучше всего.

Ранее мы говорили о том, что помогает от моли в шкафу.

Виды мошек в квартире и причины появления

Чаще всего, мелкие мошки обнаруживаются в квартире в теплое время года. Иногда люди путают их с мухами и даже комарами, но для того, чтобы эффективно подобрать средство от насекомых, нужно понять их вид. Бытовые мошки бывают:

Фруктовые (плодовые, кухонные) - те, что кружат над продуктами и попадают в дом через шерсть животных. Также они любят гниющие и сладкие запахи, поэтому садятся на фрукты, пятна от пролитых йогуртов или вина. Опасности для человека не представляют, но если съесть фрукт с такой мошкой, можно получить расстройство ЖКТ.

- те, что кружат над продуктами и попадают в дом через шерсть животных. Также они любят гниющие и сладкие запахи, поэтому садятся на фрукты, пятна от пролитых йогуртов или вина. Опасности для человека не представляют, но если съесть фрукт с такой мошкой, можно получить расстройство ЖКТ. Земляные - обитатели комнатных цветов, которые появляются из-за чрезмерного полива. Влажная почва становится идеальным местом для откладывания яиц, а сами мошки попадают в квартиру через мусоропровод, вентиляцию, открытые окна.

Оба вида мошек не считаются угрозой для людей, они, скорее, вызывают дискомфорт и отвращение. Если вы не планируете такое соседство, то лучше уже сейчас выяснить, как от него избавиться.

Как вывести мошек в домашних условиях - советы

Для тех, кто пока не столкнулся с незваными гостями в виде мелких насекомых, УНИАН предлагает список превентивных мер - предотвратить появления мошек проще, чем выдворить их из жилища:

Обязательно помните о том, что оставлять продукты на столе в жаркое время года категорически не рекомендуется. Насекомые вполне комфортно ощущают себя при температуре 20-25°C и любят влажность, поэтому регулярно меняйте воду в графинах, увлажнителях воздуха и не допускайте сырости в помещении.

Если же мошки все-таки атаковали вашу квартиру, вывести их можно несколькими способами:

Ловушка из бутылки

Идеальный вариант - приманить насекомых на переспелые яблоки, груши и бананы, сладкий ликер, мед или компот на дне открытой пластиковой бутылки. Когда мошки слетятся, закройте бутылку и выбросьте ее.

Уксус и мыло

Возьмите стеклянную банку, налейте в нее 1\4 воды и добавьте столовую ложку яблочного уксуса и чайную ложку средства для мытья посуды (или жидкого мыла). Взбейте раствор вилкой и оставьте в банке - насекомые слетятся на запах уксуса, а мыло не даст им вылететь наружу.

Пищевая пленка

Вам понадобится любая емкость, в которую можно налить сладкую приманку из первого способа или уксус с мылом. Натяните сверху пищевую пленку и проделайте в ней отверстия зубочисткой. Так у вас получится создать ловушку, из которой насекомые выбраться не смогут.

ВАЖНО: оставлять такую приманку более, чем на сутки, не стоит, как и ставить ее возле открытых окон - можно приманить насекомых с улицы.

Растительные компоненты

Плодовые мошки боятся запаха полыни, поэтому вы можете принести растение домой и разложить по квартире. Если полыни нет, то подойдет камфорное масло, несколько капель которого нужно разогреть и оставить в жилище.

Альтернативные средства для борьбы с такими насекомыми: базилик, розмарин, лимонный тимьян, гвоздика и мята. Из них делается настойка - смешиваете травы с 0.5 л кипятка, размешиваете, настаиваете, остужаете, а затем процеживаете через марлю. В конце нужно добавить 1 ст.л водки или спирта. Готовым раствором опрыскайте поверхности в квартире.

Клеевые ленты

Классический способ, который активно используется для борьбы с комарами и мухами, но для мелких вредителей он тоже подходит. Размещайте готовые клеевые ленты рядом с местом обитания мошек, но помните - после того, как насекомые исчезнут, испорченные продукты или загнивающие цветы нужно будет выбросить, чтобы не спровоцировать появление новых "сожителей".

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