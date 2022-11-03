Мытье плиты - это всегда испытание для нервов. Согласитесь, если вымыть газовую поверхность и духовку достаточно просто, то придать первоначальный вид ручкам на плите получается не у всех.

Каждая хозяйка знает, что мытье плиты - это не такой уж простой момент, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, далеко не каждую поверхность можно мыть моющими средствами, во-вторых, абразивные средства могут испортить покрытие плиты, ну и, наконец, нужно знать как снимать и чем чистить ручки плиты, чтобы ничего не испортить.

Как снять ручки газовой плиты

Снять ручки с плиты достаточно просто: нужно установить их в положение "Выкл.", оттянуть на себя и медленно вытащить из паза. Эту операцию нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить поворотный механизм. Ни в коем случае не прилагайте физические усилия, иначе просто сломаете механизм.

Снять ручки с газовой плиты Гефест и Gorenje тоже достаточно просто, несмотря на то, что в этих моделях плит несколько иная конструкция ручек. Перекройте газ. Все ручки поверните до упора в положение "Выкл.". Осторожно подденьте ножом ручку снизу и слегка потяните нож на себя. Учтите, что ручки на плитах Гефест и Gorenje нужно снимать вместе с кругом, на котором нарисованы отметки.

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Как снять ручки с электрической плиты

Выключите плиту. Переведите ручки в положение "Выкл". В зависимости от модели плиты ручки можно снять либо при помощи ножа, подсунув его под ручку, либо просто потянув ручку на себя. В любом случае ручка должна сняться легко. Если вы пытаетесь прилагать усилия, а ручки не снимаются - вызовите мастера или попытайтесь отмыть ручки не снимая их с плиты.

Как очистить ручки газовой плиты

Самый простой способ - нанести на поверхность ручек универсальный аэрозоль для снятия жира с плит WD 40. Оставьте средство на плите на 5 минут, после чего протрите ручки влажной губной. Если загрязнение очень сильное, протрите ручки щеткой. Плюс этого метода в том, что средство образует защитную пленку на поверхности плиты, а это значит, что в следующий раз уборка пройдет гораздо легче.

Если же магазинных средств под рукой нет и вы не знаете как быстро очистить ручки газовой плиты, можно воспользоваться подручными средствами.

Очистить ручки плиты за 2 минуты можно при помощи уксуса. В металлическую кастрюлю налейте литр воды и стакан 9% уксуса. Снимите с плиты ручки и поместите в раствор. Ставим кастрюлю на плиту и доводим до кипения. Через 5 минут выключаем плиту и оставляем ручки в уксусном растворе до остывания.

Также отмыть жир с ручек газовой плиты можно при помощи лимонной кислоты. Снимите ручки, поместите их в миску или кастрюлю и обильно посыпьте лимонной кислотой. Добавьте несколько ложек воды, чтобы лимонная кислота дала реакцию. Чрез 30 минут протрите ручки чистой губкой.

Если же под рукой нет уксуса и вы не знаете, как очистить ручки у плиты народными средствами, воспользуйтесь обычным хозяйственным мылом. Натрите хозяйственное мыло на терке и залейте кипятком. Снимите с плиты ручки, опустите в мыльный раствор и оставьте до полного остывания воды.

Также можно использовать нашатырный спирт. Нанесите его на губку и протрите загрязненные места на ручках. Однако учтите, что в случае сильного загрязнения нашатырный спирт вам не поможет. Такой метод хорош только в том случае, если вы регулярно боретесь с жиром на вашей плите.

Как почистить газовую плиту, если она плохо горит

Если газовая плита плохо горит, вам необходимо почистить конфорки. Снимите конфорки, опустите в мыльный раствор и оставьте на 10-15 минут. Налет жира можно убрать при помощи спички или деревянной палочки. Не снимайте жирный налет при помощи ножа или металлической губки, так как повредите покрытие конфорок.

Как очистить решетку на газовой плите

Решетку газовой плиты можно отмыть при помощи соды. Положите решетку на противень и обильно посыпьте содой. Оставьте на 20-30 минут после чего промойте под проточной водой.

Также можно использовать лимонный сок, уксус или лимонную кислоту. Отлично справятся с жиром специальные средства для мытья плит и микроволновок.

Ни в коем случае не пытайтесь убрать слой жира с решетки при помощи ножа. Вы можете поцарапать решетку и повредить ее покрытие. Также категорически не допускается использование наждачной бумаги и агрессивных моющих средств, содержащих хлор.