Фисташки очень полезные и невероятно вкусные, но цена на эти орехи в Украине "кусается".

Соленоватые зеленые орехи фисташки обладают очень тонким вкусом и ценятся гурманами. Фисташки часто добавляют в салаты, мясные и рыбные блюда, из них готовят мороженое, соусы и десерты. Хороши эти орехи и как закуска к алкоголю. Но и в сыром виде фисташки очень вкусные.

Фисташки ценятся не только за свой яркий вкус, но и за полезные свойства для организма. Однако цена ореха доступна не всем. Почему фисташки дорого стоят и в чем их польза? Об этом читайте на УНИАН.

Почему фисташки дорогие

Любители орехов часто замечают, что фисташки стоят заметно дороже большинства орехов. Причина высокой цены - сложность выращивания и сбора урожая фисташек.

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Фисташка приносит урожай как минимум на седьмой год жизни, а то и позже. Собирают орехи раз в году и только ночью, поскольку днем дерево выделяет опасные для здоровья вещества. Каждый орех собирается, очищается и высушивается вручную. Затем фисташки замачивают в соленой воде и обжаривают. Только после этого орехи поступают на продажу.

Также на цену фисташек влияет транспортировка, ведь в Украине эти орехи не растут. Фисташковые деревья растут в основном в Турции, Марокко, странах Средней Азии.

Чем полезны фисташки

Фисташки содержат большое количество клетчатки, полезных жиров и разных минералов. Это лидер среди орехов по содержанию калия. Доказано, что употребление фисташек снижает уровень гормона стресса кортизола. Перекус из фисташек - хороший антистресс.

Витамин B7 в фисташках очень важен для обмена веществ, а селен в его составе стимулирует иммунитет и поддерживает здоровье щитовидной железы. Лютеин в фисташках очень полезен для зрения. Врачи рекомендуют есть этот орех при заболеваниях сердца и легких.

Очень полезна для кожи и волос косметика с фисташковым маслом. Такие средства питают и увлажняют кожу, помогают убрать пигментные пятна, укрепляют волосы.

Вред фисташек

Помимо всех своих полезных свойств у фисташек есть минусы.

Фисташки очень калорийные . Калорийность фисташек составляет 562 ккал на 100 г - больше, чем у любого блюда. Поэтому переедать фисташки не нужно, если следите за весом.

. Калорийность фисташек составляет 562 ккал на 100 г - больше, чем у любого блюда. Поэтому переедать фисташки не нужно, если следите за весом. Фисташки могут быть вредны при болезнях желудка и почек из-за большого количества соли.

из-за большого количества соли. Людям с гипертонией о фисташках лучше забыть. В этих орехах очень много соли, которая повышает давление.

о фисташках лучше забыть. В этих орехах очень много соли, которая повышает давление. Этот орех - очень сильный аллерген.

Если же есть фисташки в небольших количествах, то вряд ли орех вам навредит.

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