Простые действия помогут пережить аномальные температуры. Впрочем, иногда без таблеток и медиков не обойтись.

Лето в этом году поражает температурными рекордами. Пока одни украинцы искренне радуются теплым дням, другие - отчаянно ищут способы, как пережить жару.

Конечно, палящее солнце не помешает, если вы релаксируете вблизи бассейна с прохладным коктейлем, но обыденной жизни, особенно в городе, аномальная температура мешает.

Как пережить жару в городе - топ-лайфхаки охлаждения

Самым действенным способом, конечно, являются кондиционеры. Они помогут чувствовать себя комфортнее в офисах, заведениях и автомобилях. Правильно настроенные кондиционеры способны создать конфортный микроклимат, но с ними стоит быть осторожными, чтобы не заболеть.

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Конечно, этот совет слишком банален, потому что не каждый из нас может позволить себе это охлаждающее устройство дома. Итак, возникает вопрос, как пережить жару без кондиционера? Для этого есть ряд альтернативных охлаждающих устройств, таких как электрические вентиляторы, некоторые даже с функцией влажного охлаждения. Для более мобильного приложения вы можете попробовать мини-вентиляторы, которые работают от павербанка.

Как пережить жару на улице - основные советы

Существует несколько базовых правил, как помочь организму пережить жару. Все эти советы легко реализовать. Итак, записывайте:

в жаркий день старайтесь надеть одежду светлых оттенков, игнорируя темные цвета, особенно черный, ведь он поглощает солнечное тепло, выбирайте натуральные ткани, например лен;

без необходимости не пребывайте долго на солнце, предпочитая локации в тени, а если совсем плохо себя чувствуете, поищите заведения с кондиционерами;

старайтесь употреблять много воды, это поможет организму противостоять температурным аномалиям;

носите солнцезащитные очки и пользуйтесь средствами с солнцезащитным эффектом.

К этим советам стоит добавить больше отдыха, если вы интересуетесь, как пережить жару беременным. В этот период женщинам особенно стоит волноваться о том, чтобы жара не повредила. В самые горячие дни стоит вообще оставаться дома, особенно на последних месяцах беременности.

Если здоровье подводит - как пережить жару гипертоникам

С такими особенностями организма необходимо крайне осторожно обращаться в условиях аномально высоких температур. Мы советуем Вам проконсультироваться с врачом по поводу индивидуальных правил, но для этого случая есть базовые медицинские советы.

Каждое свое утро в жаркую пору начинайте с измерения артериального давления. При необходимости выпейте таблетку и носите необходимые медикаменты с собой.

Если утром чувствуете себя плохо, то лучше остаться дома, если есть такая возможность. Жара только ухудшит ваше состояние. Особенно это важно для водителей и работников профессий, требующих повышенной концентрации внимания.

Гипертоникам необходимо ограничить пребывание на солнце с 11 по 15 часов. Загорать и находиться на пляже лучше до 11.

Если есть возможность, принимайте прохладный душ в течение дня, а употребление воды стоит ограничить, чтобы избежать отеков.

Кроме того, обратите внимание на свой рацион. Ограничьте чрезмерное употребление очень соленой и жирной пищи. Отдавайте предпочтение легким фруктово-овощным перекусам.

Эти советы актуальны и для случаев, как пережить жару сердечникам. Советуем не забывать о приеме лекарств, влияющих на ваше ежедневное состояние. Их должен назначить врач.

Люди с хроническими заболеваниями знают, что делать, если очень плохо в жару. В таком случае лучше принять лекарство и измерить давление. Обратитесь за помощью в ближайшую аптеку. Провизор поможет в этом, либо вызовет "скорую" при необходимости.

Если вы не можете этого сделать, попросите помощи у прохожих. Предупредите их, какие таблетки вы приняли, чтобы при необходимости они передали эту информацию медикам.

Напомним, ранее врачи объяснили, почему в жару нужно пить горячий чай, а не холодную воду, и чем ни в коем случае нельзя утолять жажду.

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