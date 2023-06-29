Зачем нужна колючая сторона на терке и как её мыть - раскрываем неочевидное применение.

Многие люди до сих пор не знают, для чего на терке колючая сторона, хотя пользуются приспособлением десятилетиями. Грань с отверстиями в форме звездочек многие вообще не используют, ведь она быстро забивается и трудно вымывается. Однако она совсем не бесполезная. Уверены, что вас очень удивит ответ на вопрос, зачем нужна колючая сторона на терке на самом деле.

Ошибочное использование колючей грани

Некоторые кулинары чистят рыбу от чешуи на этой грани, но так лучше не делать. Иначе отмыть терку будет трудно. Для чистки рыбы лучше купите специальный нож.

Для чего нужна колючая сторона терки - 5 полезных применений

Колючая грань на терке советскими хозяйками использовалась для того, чтобы измельчить фрукты и овощи в пюре. Это было удобно для детского питания. В то время готовое пюре не продавалось, а миксеров и блендеров ещё не изобрели.

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В западных же странах колючая грань на терке чаще применяется для измельчения специй. На ней удобно растирать в пыль мускатный орех, бадьян, палочки корицы, корень имбиря.

На колючей стороне очень удобно натирать цитрусовую цедру. Готовые мелкие кусочки получаются идеального размера для добавления в тесто.

Ещё одно полезное применение грани терки со звездочками - изготовление домашних панировочных сухарей. Просто потрите на терке сухой батон, и у вас получится идеальная панировка.

Последнее применение колючей грани, которое мы предлагаем - изготовление шоколадной крошки. Натрите на ней шоколад в пыль и посыпьте десерт или напиток.

Как отмыть колючую грань на терке

Сторону с отверстиями-звездочками нельзя тереть губкой, иначе просто испортите изделие. Колючую грань на терке очень удобно чистить старой зубной щеткой.

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