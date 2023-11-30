Что можно давать кошкам из человеческой еды, а что - под строгим запретом и почему.

Вероятно, первые коты, которых приручил человек, ели еду со стола. Хотя в природе питались исключительно мясом - они ведь хищники. Ветеринары говорят, что истина где-то по середине. Давайте разберемся, что можно давать кошкам, кроме корма, что - нельзя категорически и что - только в качестве лакомства.

Какие продукты нельзя давать кошкам

Прежде, чем составить правильный кошачий рацион, давайте выясним, какую еду нельзя давать кошкам - чтобы исключить ее и невзначай не навредить своему питомцу. Итак, что нельзя давать котам:

свинину и баранину - слишком жирные;

сырое мясо - может заразиться гельминтозом;

печень - сырая вызывает несварение желудка, вареная - провоцирует запоры;

кости, особенно трубчатые - могут повредить внутренние органы или стать причной удушья;

жареную пищу - она плохо усваивается;

мясные полуфабрикаты - содержат много жира, соли и специй;

сырые яйца - увеличивают риск сальмонеллеза и кишечной палочки;

соленые и маринованные продукты - консервы, грибы, рыбу и прочие; Видео дня

сладкое, например, шоколад, конфеты, варенье, джем и т. д. - шоколад содержит смертельно опасное для кошек органическое соединение теобромин, а сладости - повышают риск диабета;

чеснок, лук, томаты, баклажаны, авокадо, сырой картофель - токсичны;

ревень и щавель - провоцируют мочекаменную болезнь;

изюм, виноград - токсичны;

бобовые - может быть вздутие, и они тяжело усваиваются;

орехи - содержат много фосфора, который опасен;

грибы - токсичные;

дрожжевое тесто - может вызывать утрудненное дыхание, рвоту, нарушение стула и заворот кишок;

кофе и чай - содержат кофеин и оказывают большую нагрузку на нервную систему;

алкоголь - приводит к поражению нервной системы, судорогам и потере двигательной активности;

собачий корм - его состав кошкам не подходит, может спровоцировать потерю веса.

В этом же списке - молоко и рыба, их тоже нежелательно давать кошкам. "Почему?" - удивитесь вы. Рассказываем.

Почему кошкам нельзя рыбу

На вопрос: можно ли кошкам рыбу любой вам ответит - конечно, можно. Они ведь ее так любят! Самые заботливые хозяева готовы кормить любимцев рыбой чуть ли не каждый день. Это правда: кошки и правда обожают рыбу, но в природе они ее не едят - ловить не умеют.

Предлагать кошке рыбу начал человек, так как рыба дешевле мяса. Все бы ничего, но в рыбе содержится много минералов, из-за которых развивается мочекаменная болезнь. Также в этом продукте содержится обилие гельминтов - вот почему кошкам нельзя давать сырую рыбу (особенно речную). Поэтому своего "хвостика" можно лишь изредка угостить отварной морской рыбкой без косточек, не чаще 1-2 раз в неделю.

Почему кошкам нельзя давать молоко

Не меньше, чем рыбу, кошки любят молоко. Правда, не все - есть такие, которые от него отказываются, и в этом они очень правы. С молоком есть одна особенность: оно усваивается только у маленьких котят. С возрастом у кошек, как и у многих людей, теряется способность переваривать лактозу. И даже небольшая порция может вызвать диарею, тошноту или рвоту - вот почему нельзя кошкам молоко. И даже если видимых симптомов не будет, мы не можем знать, как себя чувствует котик, потому что кошки не жалуются, если у них что-то болит.

Что касается кисломолочных продуктов - можно ли кошкам творог, например, кефир или сметану - только если они нежирные и лишь в качестве угощения.

Какие овощи можно кошкам и чем еще кормить

Запретов довольно много, но если вы решили кормить кошку натуральной пищей, то придется побеспокоиться. Основу рациона должен составлять белок - нежирное мясо, например, курица, говядина (виды мяса следует чередовать). Рыбу, как выяснили - можно только морскую и только чтобы побаловать.

Из овощей кошкам можно тыкву, кабачок, морковь, огурец, свеклу, брокколи, капусту белокачанную, а также листовой салат, шпинат, петрушку, укроп и сельдерей. Те, овощи, которые мы обычно чистим, следует чистить и нарезать кубиком. Из фруктов коту можно давать яблоко - очищенное и без косточек.

Конечно, с покупным кормом немного проще, но может быть дороже, так как ветеринары советуют отдавать предпочтение премиальным кормам - они более качественные. Также не следует смешивать для кошек готовый корм (как влажный, так и сухой) и натуральную пищу.

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