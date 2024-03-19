Что посадить на кладбище из неприхотливых многолетних цветов и почвопокровных растений.

На кладбищах обычно садят растения, которые не нуждаются в постоянном уходе. Это могут быть как однолетние цветы, которые нужно сажать каждый год, так и многолетние, которые растут сами. Предпочтение отдают последним, если нет возможности часто навещать могилу. Какие цветы можно посадить на кладбище, чтобы они расли без полива, подкормок и на довольно бедной почве - рассказываем ниже.

Что посадить на кладбище - 10 многолетних цветов и почвопокровных растений

Вот несколько вариантов неприхотливых многолетних цветов и почвопокровных растений, из которых можно выбрать, что посадить на могиле:

Тюльпаны

Красивый и беспроигрышный вариант. Это неприхотливое луковичное растение может расти без дополнительного полива и на тяжелых почвах. Можно посадить несколько видов с разным периодом цветения и тогда, сменяя друг друга, тюльпаны могут цвести беспрерывно. Следует учесть, что тюльпаны любят солнце, поэтому их как раз лучше садить на солнечных участках.

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Нарциссы

Часто сажают в паре с тюльпанами. Это также многолетний цветок, который не нуждается в особом уходе. Нарциссы бывают не только белые, есть и другие разновидности, они одинаково хорошо растут как на солнце, так и в тени или полутени.

И тюьпаны, и нарциссы можно садить как на могилках, так и возле.

Флоксы (флокс)

Бывают многолетние и однолетние (например, популярный Флокс Друммонда). На могилках, конечно, практичнее садить многолетние. Флокс не требователен к почве, поливу, ароматный и яркий. Лучше сажать на солнечном месте.

Ирисы

Особо популярные ныне цветы - это безумно красивые мнголетники, которые повсеместно сажают на клумбах и в садах. Украшают ими и могилки - на них можно скомпоновать несколько видов разных цветов. К поливу и почве ирисы не особо прихотливы, размножаются луковичками, как и тюльпаны.

Единственная неприятность, с которой можно столкнуться - ирисовая муха, которая селится внутри цветка и губит его прежде, чем он распустится или отцветет. Но с ней можно бороться - например, опылить стрелки распускающего цветка золой, а если ирисы растут вдали от своих сородичей, то риск заразиться минимальный.

Тысячелистник

Тысячелистник - это и декоративное, и лечебное растение. Высокорослый многолетник, в природе растет вдоль дорог и его путают с сорняком. Цветы у него чаще белые, иногда розовые, но сейчас есть также виды с красивыми желтыми "шапками" - тысячелистник таволговый. Бывают также и миниатюрные сорта многолетника.

Незабудка

Красивый цветок с символическим названием. Низкорослый многолетник, хорошо приживается на бедных почвах, растет и на солнце, и в тени. Самой неприхотливой считается незабудка лесная.

Маки

Неприхотливые изящные растения, которые растут практически на любых почвах. Мак довольно засухоустойчивой, но вот застой воды и затенения он не переносит. Бывают маки не только красными, но также и нежных пастельных оттенков, и яркие пурпурные.

Барвинок

Неприхотливый почвопокровный цветок, который может расти как на солнце, так и в тени. Он быстро покрывает почву и вытесняет сорняки. Не требует полива и может выжить даже в сложных условиях.

Вербейник монетчатый (луговой чай)

Еще одно почвопокровное растение с желтыми цветочками. Это многолетник, который может расти в тени, полутени или на солнце, очень быстро размножается. На солнце может немного "подгорать", его листики становятся желтыми, но выглядят очень эффектно. Вербейник можно посеять семенами, но тогда он зацветет лишь на третий год. Поэтому лучше посадить черенки.

Седум (очиток)

Этот многолетник хорошо сочетается с другими различными многолетниками, травами и невысокими кустарниками. Как и вербейник, стелится ковром, имеет несколько видов и форм. Хорошо переносит засуху и может расти под палящим солнцем.

Это лишь небольшой список, какие цветы посадить на кладбище без полива и постоянного ухода. Кроме вышеперечисленного, садят также ландыши, садовые гвоздики, лаванду - у кого к чему больше лежит душа. По периметру могил или у самого памятника часто высаживают самшит, барбарис, а также можжевельник.

Ранее мы рассказывали, когда сажать розы весной - что советуют садовники.

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