Что можно подарить владельцу машины - вопрос не такой уж и сложный, особенно, если вы ездили с ним и заметили, чего в авто не хватает для комфорта.

Рано или поздно у многих из нас возникает вопрос, что подарить автомобилисту на день рождения, Новый год, к знаменательной дате или даже просто так. На самом деле, ничего сложного в этом вопросе нет, но мы все-таки поможем вам определиться с подарком.

Начнем с того, что купить подарок для автомобилиста можно в любом месте - интернет, автомагазин, строительный гипермаркет или даже обычный супермаркет. Но если вы остановили выбор на чем-то, связанном непосредственно с машинкой - лучше сперва обратить внимание на специализированных продавцов.

Кстати, ранее мы рассказывали, что подарить маме на день рождения и как выбрать подарок на любой вкус и кошелек.

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Что можно подарить владельцу машины

Прежде, чем приступать к поиску подарка, следует понять, что именно нужно автолюбителю и какой у вас бюджет. Самый простой и ленивый способ - спросить напрямую. Но лучше понаблюдать за тем, что есть, чего нет, вспомнить, может водитель когда-то жаловался на что-то недостающее, и купить прикольный подарок автомобилисту, сделав ему сюрприз.

В качестве подарка хорошо подойдут аксессуары для машины, сертификаты на какие-то услуги и так далее. Можно конечно и что-то весомое поискать, например, новый комплект резины, но это явно не то, что можно подарить автомобилисту недорого - никогда не экономьте на таких вещах.

Топ 10 подарков автомобилисту - очень полезные вещи:

Мультитул.

Держатель смартфона.

Беспроводная Bluetooth-гарнитура.

Ручной автопылесос, работающий от прикуривателя.

Автоочки.

Видеорегистратор.

Органайзер для салона.

Коврики для пола и/или накидки для сидений.

Сертификат на химчистку салона и мойку.

Курс экстремального вождения.

Что подарить автолюбителю на день рождения и не только

Давайте коротко пройдемся по некоторым из этих вариантов. Например, беспроводная гарнитура окажется полезной не только за рулем, но и за пределами автомобиля, поскольку освобождает руки при телефонном разговоре.

Мультитул - полезный инструмент, который пригодится и в повседневной жизни. В зависимости от цены и производителя, он может вмещать в себя разные инструменты - ножик, плоскогубцы, отвертку, шило, пилочку, кусачки, ножницы и так далее. Советуем обратить внимание на мультитулы, которые можно носить постоянно "на кармане". Отлично, если такой мультитул будет иметь резак для ремня безопасности и инструмент для разбития стекла - на дороге всякое бывает, и эти два инструмента, не дай Бог что, могут помочь выбраться самому из авто или вытащить других.

Держатель для смартфона - удобная вещичка, которая облегчает жизнь водителям в дороге. Он позволяет держать телефон с построенным на карте маршрутом в поле зрения, таким образом водитель меньше отвлекается от дороги.

Коврики и накидки для сидений лучше искать не универсальные, а под конкретную модель автомобиля. Но если выбирать оригинальные - это может "влететь в копеечку".

Органайзеры для салона есть разные. В виде сумок, которые стоят в багажнике, и в них все аккуратно сложено, или такие, что вешаются на передние сидения - они больше подойдут для пассажиров сзади и семей с детьми. Кстати, в продаже есть готовые наборы, в которые, помимо сумки-органайзера, входят еще "химия" для ухода за авто, аварийные треугольнички и прочие инструменты первой необходимости.

Автоочки имеют специальное антибликовое покрытие, которое поможет не "ослепнуть" от внезапного солнца или ярких фар встречных авто. Учтите, что для ночных поездок лучше выбрать линзы желтого цвета, они же помогут и во время тумана или дождя. А коричневые линзы, считается, минимально искажают цвет (о светофорах то все помнят?).

Курсы экстремального вождения - отличный подарок, особенно новичкам, но не только. Непредвиденные ситуации могут случится в любой момент и лучше быть к ним хоть как-то готовым и знать, как правильно "вырулить".

Подойдут такие подарки и автомобилисту мужчине, и женщине.

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