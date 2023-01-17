Радовать маму всегда приятно, однако порой мы не можем придумать, чем же удивить в этот раз.

Многие хоть раз в своей жизни задаются вопросом: что подарить маме на день рождения. Чаще всего мамы говорят, что им ничего не нужно, что у них все есть. Но любой человек на самом-то деле ждет подарков и искренне радуется им.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как подобрать красивые поздравления с днем рождения женщине. Теперь же вы сможете узнать, что можно подарить маме на день рождения и как выбрать то, что нужно именно ей. Помимо этого, вы всегда можете сделать подарок маме на день рождения своими руками. Какой - читайте ниже.

Идеи подарков на день рождения маме, у которой есть хобби

Если ваша мама уже на пенсии или работает, но находит время для своих увлечений, вы можете поддержать ее стремление к творчеству. Если она вяжет - закажите набор красивых ниток или спиц, рисует - подарите мольберт, краски или картину по номерам.

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Обратите внимание, нравится ли ей ухаживать за садом или комнатными растениями. Если ваша мама проводит много времени, выращивая цветы, то необычное растение или даже теплица для дачи станут отличным подарком.

Также можно учесть, любит ли мама домашних питомцев. Вы можете подарить уютный домик для маминой кошки или необычную куртку для маленькой собачки, которую она так любит. На первый взгляд кажется, что это станет подарком для питомца, но самом деле так вы покажете, что разделяете ее интересы и заботитесь о тех, кто дорог вашей маме.

Подарок для мамы, которая много работает и вечно занята

Деловые женщины ценят практичность и комфорт. Подарок для мамы на день рождения может быть не только приятным, но еще и полезным. Подарите ей очки для работы за компьютером, удобный органайзер или хороший кошелек. Помимо этого, вы можете позаботиться о здоровье и уюте своей мамы.

Подарите ей теплый плед, массажер для шеи или сертификат в СПА - так вы дадите ей понять, что заботитесь о ее отдыхе и стремитесь сделать его более качественным.

Что подарить маме на день рождения от дочери

Любовь матери и дочери прекрасна. Часто между мамой и ее дочуркой появляется невидимая связь, которая сохраняется на всю жизнь. Потому вы можете подчеркнуть эту любовь. Сделайте генеалогическое древо (сейчас такие услуги можно заказать, специалисты быстро найдут ваших даже самых дальних родственников).

Дочь может подарить маме парные кружки с красивым рисунком или вашими фото, набор для пикника, на который вы отправитесь вместе. Также вы можете подарить маме сертификат в салон красоты, куда тоже можно сходить вдвоем.

Наборы для фондю, ароматические свечи, теплые носочки и красивая посуда - только дочь знает вкус своей матери, а потому вы точно не ошибетесь с выбором.

Что сыну подарить матери

Подарки для мамы на день рождения от сына всегда запоминаются и ценятся. Мамы ждут от своих сыновей много внимания и часто случается, что им его мало. Потому лучшее, что вы можете подарить своей маме - приятные эмоции.

Распечатайте общие фото или закажите портрет всей вашей семьи. Так она всегда будет видеть любимых людей, даже если их нет рядом. Также вы можете подарить маме планшет, телефон или ноутбук. Кто, как ни сын, научит любимую маму пользоваться техникой, смотреть фильмы и искать в интернете рецепты ароматных шарлоток. Поздравление с днем рождения маме от сына должно быть искренним и чутким, скажите ей, как сильно вы цените ее заботу.

Что подарить маме, если нет денег - идеи подарков своими руками

Случается и так, что приходится быстро решать, что можно подарить маме и как выкрутиться, если забыл о празднике. Если есть деньги - закажите роскошный букет цветов и купите торт. Если же денег нет - можете приготовить подарок на день рождения своими руками. Хороший вариант - смонтировать фильм о вашей семье. Наложите на любимые песни своей мамы самые веселые воспоминания, поищите архивные фото, найдите смешные моменты и напомните ей обо всех событиях, которые сами вспоминаете с улыбкой.

Напишите письмо. Это только кажется банальным подарком, но любая мама будет в восторге от такого сюрприза. Напишите обо всем: что вы цените в ней, за что ей благодарны, какие воспоминания вам дороги. Просто напишите о том, как сильно вы ее любите. Конечно, все это можно сопроводить стихотворением, но это если вы умеете рифмовать слова.

Если же есть немного времени, то испеките торт, пирог, шарлотку или маленький кекс. Блюда, приготовленные сыном и дочерью, самые вкусные для любой матери.

Также можно сделать маме оригинальный подарок. Сделайте для нее "чековую книжку" с желаниями. Благодаря ей мама сможет позвать вас в гости, сходить вместе с вами в музей или же попросить вас об уборке. И это не будет требованием или ультиматумом, ведь мама использует "чек".

В целом, подарки для мамы на день рождения могут быть бюджетными и дорогими. Кому-то понравится сертификат на прыжок с парашютом, а кто-то будет в восторге от милой чашки. Вспомните, что любит ваша мама, что ей нравится. Выбирайте подарок сердцем и тогда все получится.

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