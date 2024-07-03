Некоторые вещи не стоит пытаться стирать в машинке, если не хотите их выкинуть.

Из бирки на одежде не всегда понятно, что она не предназначена для стирки в машинке. Если прогадать, то рискуете безнадежно испортить любимую вещь или сломать технику. Запомните, что категорически нельзя стирать в стиральной машине, чтобы не пришлось вызывать мастера.

Какие вещи нельзя стирать в машинке автомат

Предметы, которые могут повредить стиралку или испортиться сами, лучше стирать вручную. К ним относятся:

Одежда из деликатной ткани . Шелк, кашемир, кожа, вельвет, шерсть - все эти материалы могут "не пережить" грубую машинную стирку.

. Шелк, кашемир, кожа, вельвет, шерсть - все эти материалы могут "не пережить" грубую машинную стирку. Очень большие вещи . Не пытайтесь впихнуть в барабан то, что в него не помещается. Из-за этого может перегреться двигатель.

. Не пытайтесь впихнуть в барабан то, что в него не помещается. Из-за этого может перегреться двигатель. Детские игрушки . Многие плюшевые вещи стирать можно, но если у игрушки есть пришитые тонкие элементы, то лучше не рисковать.

. Многие плюшевые вещи стирать можно, но если у игрушки есть пришитые тонкие элементы, то лучше не рисковать. Вещи с металлическими и пластиковыми элементами . Запомните, что нельзя стирать в стиральной машине автомат одежду с не застегнутой молнией и пуговицами, массивными украшениями, цепочками. У бюстгальтеров не забывайте застегнуть крючки. Также обязательно проверяйте карманы, чтобы в них не было ключей и монет.

. Запомните, что нельзя стирать в стиральной машине автомат одежду с не застегнутой молнией и пуговицами, массивными украшениями, цепочками. У бюстгальтеров не забывайте застегнуть крючки. Также обязательно проверяйте карманы, чтобы в них не было ключей и монет. Одеяла и пледы . Перед стиркой проверьте бирку на изделии. Высока вероятность, что его нельзя класть в машинку, иначе предмет потеряет мягкость.

. Перед стиркой проверьте бирку на изделии. Высока вероятность, что его нельзя класть в машинку, иначе предмет потеряет мягкость. Кожаная обувь . Из-за машинной стирки на коже появятся разводы, а склеенные клеем элементы разлезутся.

. Из-за машинной стирки на коже появятся разводы, а склеенные клеем элементы разлезутся. Сумки . Их стирка может привести к деформации и повреждению аксессуаров сумочки.

. Их стирка может привести к деформации и повреждению аксессуаров сумочки. Сильно загрязненные вещи . Если на одежде есть пятна от крови, масла, травы и т.п., то сначала выведите загрязнение пятновыводителем. Лишь после этого вещь можно стирать. В противном случае стирка закрепит пятно так, что от него уже не избавитесь.

Запомните эти исключения, и стирка всегда будет приносить удовольствие.

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