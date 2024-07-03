Из бирки на одежде не всегда понятно, что она не предназначена для стирки в машинке. Если прогадать, то рискуете безнадежно испортить любимую вещь или сломать технику. Запомните, что категорически нельзя стирать в стиральной машине, чтобы не пришлось вызывать мастера.
Какие вещи нельзя стирать в машинке автомат
Предметы, которые могут повредить стиралку или испортиться сами, лучше стирать вручную. К ним относятся:
- Одежда из деликатной ткани. Шелк, кашемир, кожа, вельвет, шерсть - все эти материалы могут "не пережить" грубую машинную стирку.
- Очень большие вещи. Не пытайтесь впихнуть в барабан то, что в него не помещается. Из-за этого может перегреться двигатель.
- Детские игрушки. Многие плюшевые вещи стирать можно, но если у игрушки есть пришитые тонкие элементы, то лучше не рисковать.
- Вещи с металлическими и пластиковыми элементами. Запомните, что нельзя стирать в стиральной машине автомат одежду с не застегнутой молнией и пуговицами, массивными украшениями, цепочками. У бюстгальтеров не забывайте застегнуть крючки. Также обязательно проверяйте карманы, чтобы в них не было ключей и монет.
- Одеяла и пледы. Перед стиркой проверьте бирку на изделии. Высока вероятность, что его нельзя класть в машинку, иначе предмет потеряет мягкость.
- Кожаная обувь. Из-за машинной стирки на коже появятся разводы, а склеенные клеем элементы разлезутся.
- Сумки. Их стирка может привести к деформации и повреждению аксессуаров сумочки.
- Сильно загрязненные вещи. Если на одежде есть пятна от крови, масла, травы и т.п., то сначала выведите загрязнение пятновыводителем. Лишь после этого вещь можно стирать. В противном случае стирка закрепит пятно так, что от него уже не избавитесь.
Запомните эти исключения, и стирка всегда будет приносить удовольствие.
Видео дня