Что категорически нельзя стирать в стиральной машине и на каком режиме выгодно стирать - читайте на УНИАН.

Режим быстрой стирки у многих хозяек является любимой программой. Он забирает мало времени и, тем самым, потребляет меньше электричества. Эти два качества особенно актуальны, когда постоянно отключают свет. Однако, не все вещи можно и нужно стирать в таком режиме.

Ранее мы рассказывали, как почистить рукава пуховика, не стирая и как стирать шерстяные вещи.

Что нельзя стирать в режиме быстрой стирки - советы

Во-первых, этим режимом не стоит пользоваться, если нужно очистить очень грязные вещи. Эта программа предусматривает стирку при низких температурах, которые не позволят полностью избавиться от загрязнений.

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Во-вторых, постельное белье и полотенца - им требуется вода, температура которой будет по меньшей мере 60 градусов. Именно столько нужно, чтобы избавиться от пылевых клещей. Помимо этого, такие предметы обихода впитывают много воды и не успевают равномерно распределиться по барабану. При таком условии, они могут навредить стиральной машине.

В-третьих, вещи, которые требуют ручной или деликатной стирки. Если вы не знаете, почему нельзя стирать на быстрой стирке, то ответ тут очень простой. Быстрый режим может стать таким же быстрым убийцей ваших любимых вещей из-за недостаточно бережного обращения.

С этим все понятно, а вот какие вещи можно стирать на быстрой стирке? Если идти от обратного, то сразу становится понятно, что этот режим идеально подходит для прочных и не очень грязных вещей. Идеальный вариант, если нужно быстро убрать неприятные запахи и освежить.

Что категорически запрещено стирать в машинке - перечень

Теперь, когда с быстрым режимом мы разобрались, стоит перейти к вопросу, а что категорически нельзя стирать в стиральной машине в принципе. Этот список гораздо длиннее:

купальники и плавки;

одежда с бисером;

изделия из натуральной кожи;

кепки и шляпы;

ортопедические подушки;

вещи с пятнами легковоспламеняющихся веществ;

лифчики с пушапом (это испортит их внешний вид);

объемные вещи (не пытайтесь их впихнуть силой).

Ответа на вопрос, на каком режиме лучше стирать все вещи, просто не существует. Несмотря на любовь многих к быстрому режиму - у него много противопоказаний. В то же время, современные стиральные машинки предоставляют огромный спектр возможностей, который позволит найти идеальный подход к почти каждой вещи в вашем гардеробе.

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