Как почистить рукава куртки в домашних условиях, не стирая куртку в машинке полностью - узнайте в материале УНИАН.

Из-за постоянной носки рукава и воротник пуховика быстро пачкаются. Далеко не всегда есть возможность полностью постирать верхнюю одежду, да и зачем - это приводит к быстрому ее износу. Лучше отчистить проблемные места отдельно - УНИАН разобрался, как это можно сделать за 10 минут.

Ранее мы говорили о том, как вывести жирное пятно с одежды за 5 минут.

Как почистить рукава куртки в домашних условиях - надежные методы

Перед тем, как выбирать лучшее средство для обновления пуховика или куртки, учтите, что сначала его лучше тестировать на незаметном участке одежды. Также не стоит тереть пятно или просто грязь жесткими щетками или руками - рискуете деформировать ткань. Лучше вооружиться мягкими губками, тряпками из микрофибры или даже влажными салфетками.

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Среди наиболее действенных подручных средств опытные хозяйки выделяют:

нашатырный спирт - развести 1 ч.л спирта и 1 ч.л геля для мытья посуды в 100 мл воды, смочить губку в растворе, нанести на пятно, оставить на 30 минут и смыть;

- развести 1 ч.л спирта и 1 ч.л геля для мытья посуды в 100 мл воды, смочить губку в растворе, нанести на пятно, оставить на 30 минут и смыть; хозяйственное мыло - натереть проблемное место, оставить на 30-40 минут, потом потереть влажной губкой и смыть;

- натереть проблемное место, оставить на 30-40 минут, потом потереть влажной губкой и смыть; перекись - 3 ч.л средства развести в 1 стакане теплой воды, смочить в растворе ватный диск, нанести на проблемную зону, потереть зубной щеткой, потом смочить лимонным соком, оставить на 20 минут и вытереть салфетками.

Есть еще один вариант, но он совсем банальный - использовать пятновыводитель. Здесь нет универсальных рекомендаций - метод использования производитель того или иного средства указывает на упаковке, так что, лучше сверяться с ним.

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