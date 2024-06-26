Далеко не все хозяйки знают, можно ли хранить еду в контейнерах на самом деле.

Пластиковые емкости с крышками давно стали удобной альтернативой разным корзинам, баночкам, коробочкам и любым другим сосудам, в которых можно положить нужные вещи и даже еду. УНИАН разобрался, можно ли хранить продукты в пластиковых контейнерах и что ни в коем случае нельзя туда класть.

Можно ли хранить еду в пластиковых контейнерах

Несмотря на то что многие хозяйки выбирают такую посуду для организации кухонных запасов, есть некоторые виды продуктов, которые категорически нельзя класть в эти емкости. Запомните, что нельзя хранить в пластиковых контейнерах:

горячую пищу - пластик при взаимодействии с продуктами высокой температуры сразу выделяет опасные токсичные вещества;

- пластик при взаимодействии с продуктами высокой температуры сразу выделяет опасные токсичные вещества; апельсины, лимоны, помидоры и другие кислые продукты - материал контейнера окисляется, из-за чего еда приобретет характерный вкус и запах;

- материал контейнера окисляется, из-за чего еда приобретет характерный вкус и запах; острые соусы и ферментированные продукты (квашеная капуста, соленые огурцы и тд) - разрушают пластик, также провоцируют выделение токсичных веществ;

- разрушают пластик, также провоцируют выделение токсичных веществ; яйца и блюда из яиц - если они пролежат в контейнере долго, то есть риск возникновения сальмонеллеза и кишечной палочки;

- если они пролежат в контейнере долго, то есть риск возникновения сальмонеллеза и кишечной палочки; молоко и молочные продукты - портятся быстрее, чем в холодильнике без какой-либо тары.

Можно ли хранить суп в контейнере? Нет, если он горячий, или вы делали его с с добавлением любых вышеперечисленных продуктов. Пластиковые контейнеры вообще предназначены только для пищи, которую вы планируете съесть в ближайшее время - для длительного хранения они опасны. Можно ли хранить крупы в пластиковых контейнерах? Да, безусловно, крупы, муку, печенье и сахар вы спокойно можете пересыпать в герметичные контейнеры с крышкой.

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Также вы обязаны знать, что нельзя хранить в пластиковых контейнерах корм и вкусняшки для животных. Очень быстро емкость пропитается специфическим запахом такой еды для питомца, а потом начнет отравлять пространство. Если уж вам очень хочется использовать такую тару, то найдите пакет, положите в него корм или вкусняшки, завяжите, а только потом разместите в контейнере.

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