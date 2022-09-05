Чем можно заменить 1 чайную ложку разрыхлителя и можно ли вообще обойтись без него - узнайте в материале УНИАН.

Магазинный разрыхлитель - это специальный пекарский порошок, который состоит из крахмала или муки, соды и лимонной кислоты. Именно благодаря нему тесто поднимается, а выпечка становится пышной, насыщаясь углекислым газом.

УНИАН расскажет, что делать, если нет ни разрыхлителя, ни соды, и чем можно заменить эти продукты.

Чем заменить разрыхлитель в песочном тесте или любом другом

Для того, чтобы использовать те или иные заменители разрыхлителя, важно понимать, почему он помогает тесту стать рыхлым. Все дело в соединении соды и лимонной кислоты - в результате их химической реакции выделяется углекислый газ. Любые заменители повторяют эту тенденцию, поэтому важно подбирать их по тому же принципу - с возможностью выделять CO2.

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Можно ли заменить разрыхлитель для теста содой - вариант 1

Сода сама по себе считается отличным разрыхлителем - если температура поднимается до 60°С и выше, то сода начинает выделять углекислый газ.

Подходит такой альтернативный вариант разрыхлителя для сдобного, бисквитного, заварного или песочного теста, если в составе есть кислые продукты.

Пропорции те же - 1 ч.л разрыхлителя заменяем 1 ч.л соды. В чистом виде добавляем в тесто, не гасим уксусом.

Как сделать разрыхлитель из соды и уксуса - вариант 2

Если сода в тесте не успеет разложиться, то выпечка будет иметь неприятный аромат и привкус. Именно поэтому будьте внимательны - отсутствие в тесте кислых ингредиентов говорит о том, что в чистом виде ее использовать нельзя и лучше добавить уксус.

Сода с уксусом подходит для сдобного, бисквитного, песочного и заварного теста, а пропорции слегка меняются - 1 ч.л разрыхлителя заменяем 0.5 ч.л соды, гашеной уксусом.

Вводить гашеную соду в тесто нужно быстро, чтобы углекислый газ не успел улетучится. Выпекать тоже нужно сразу, так как реакция уже запущена.

Чем заменить разрыхлитель, кроме соды - вариант 3

Алкоголь - еще один продукт, которым многие хозяйки заменяют разрыхлитель. Он подходит только для песочного бездрожжевого и дрожжевого теста. Благодаря алкоголю тесто станет воздушным, к тому же, выпечка в результате будет иметь приятный тонкий аромат.

Полезный лайфхак: ром и коньяк лучше добавлять в бездрожжевое песочное тесто, а водку - в дрожжевое.

Пропорции простые - на 1 кг теста используйте 1 ст.л алкоголя.

Чем заменить разрыхлитель без уксуса, соды и спиртного - вариант 4

Газированная вода - напиток, который точно найдется в каждом доме. Сильногазированная вода наполняет тесто углекислым газом не хуже любого из вышеперечисленных ингредиентов.

Воду с газом можно использовать при приготовлении сдобного, пресного, заварного и любого другого теста, которое делается на воде. Что касается пропорций, то здесь важно вообще забыть о граммах - просто замените обычную воду в рецепте на газированную.

Домашний разрыхлитель - пропорции и рецепт

Если ни один из вышеперечисленных способов замены разрыхлителя вам не подходит, то можно сделать пекарский порошок самостоятельно. Потом его можно использовать для приготовления сдобного, бисквитного, заварного или песочного теста. Рецепт простой:

пищевая сода - 5 ст.л;

лимонная кислота - 3 ст.л;

мука - 12 ст.л.

Все ингредиенты нужно ссыпать в сухую стеклянную банку и аккуратно перемешать деревянной лопаткой. Важно использовать именно дерево - металл вступит в реакцию с составляющими порошка и углекислый газ начнет выделяться раньше времени.

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