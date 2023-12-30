Елки после рождественско-новогодних праздников выбрасывать не стоит. Их хвоя очень полезна в саду и огороде.

На Новый год многие покупают срубленные живые елки, ведь это и красиво, и дом наполняется невероятным хвойным ароматом. Вот только, что делать с елкой после Нового года – многие не знают.

Если дерево еще зеленое, и хвоя не обсыпалась, то его можно отдать в зоопарк или отвезти на ферму. Если же желания возится с елкой нет, то ее просто сдайте в специализированный пункт приема, но это не единственные варианты.

УНИАН разбирался, куда можно использовать хвойные иголки.

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Оказывается, хвоя вовсе не бесполезный мусор. Елочные иголки широко применяются фермерами, поэтому не спешите выбрасывать новогоднее дерево после всех зимних праздников.

Можно ли использовать хвойный опад для грядок

Для фермеров хвоя очень ценна. Ее можно увидеть как в огороде, так и в саду, ведь она и там, и там принесет пользу. Вам, наверное, интересно, как можно использовать хвою на огороде. Елочные иголки отлично подходят для мульчирования растений.

Дел в том, что под слоем хвои примерно в три – пять сантиметров долго сохраняется влага, что позволяет реже поливать растения. Также такая мульча созданию благоприятную среду для растений. Здесь и кроется ответ на вопрос: "Для чего нужна хвоя на огород?"

В качестве настила или для мульчирования можно брать и сосновые иголки - применение в саду таким образом ничем не отличается от применения в огороде. Об этом мы писали выше.

Под какие культуры можно вносить хвойный опад

Хвоя отлично подходит в качестве добавки к почве для многих растений, к примеру, ее можно использовать для клюквы, черники и других ягодных культур. Кроме того, хвойный опад составит хорошую компанию рододендрону, вереск и других растениям, которым подходит аналогична почва.

Также многих огородников интересует: "Можно ли огурцы мульчировать сосновыми иголками?". Тут все зависит от того, какие цели вы преследуете. Дело в том, что хвоя угнетает рост таких растений как: баклажан, томат, перец, огурцы и прочих, что оттягивает период урожайности.

А вот хвойный опад для гортензий станет спасением от вредителей, ведь защищает от таких паразитов, как слизни. Кстати, хвою можно смешивать с другими видами мульчи для дополнительного перегноя.

Ранее УНИАН писал, как украсить елку 2024.

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