Знание того, что делать при обрушении здания и что делать под завалами может спасти жизнь человека.

Вследствие того, что российские оккупанты в Украине часто бьют по жилым домам гибнет много мирного населения. Однако знание того, что делать при обрушении здания может спасти жизнь человека.

Что делать если рушится дом: если вы услышали взрывы поблизости, или поняли, что здание теряет устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.

Как посоветовали в Минздраве, если покинуть здание нет возможности, тогда следует вспомнить как действовать при внезапном обрушении здания. Займите самое безопасное место: проемы несущих внутренних стен, углы, образованные несущими внутренними стенами, под балками каркаса. При обвале дома, если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит от падающих предметов и обломков. Если с вами есть дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может быть опасность утечки газа.

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Чтобы избежать травм, при малейших признаках обрушения следует укрыться в тех местах, где поражение обломками наименее вероятно. К таким местам в здании относятся оконные и дверные проемы, углы, образованные несущими стенами. Детей при этом необходимо прижать лицом к себе, защищая, таким образом, от возможных травм.

Также для спасения жизни следует знать как действовать в завале. Есть несколько правил как вести себя под завалом - первое из них попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь определить свое местонахждение и узнать нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.

Кроме того, вот что следует делать находясь под обломками здания - поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене). Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

Травмы при обрушении здания

Если человек долго находится под завалами и придавлен плитами или арматурой, наступает травмирование тканей из-за отсутствия поступления крови. В месте травмы начинают скапливаться токсичные продукты жизнедеятельности организма человека. Если резко убрать груз с травмированного участка, токсины быстро попадут в кровеносную систему человека. А с таким большим потоком токсинов почки не могут справиться, и они отказываются работать, что приведет к летальному исходу. По этой причине перед поднятием тяжелых обломков с пострадавшего зовут медицинских работников для капельницы и ввода спецпрепаратов в кровь.

Если после обрушения медики еще не прибыли на место чрезвычайной ситуации и пострадавшему нужна срочная помощь, то в таком случае необходимо наложить тугую повязку на всю придавленную часть тела пострадавшего. После того, как человек будет извлечен из-под обломков, его нужно безотлагательно же доставить в больницу.