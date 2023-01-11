С проблемой запотевания зеркала в ванной сталкивался практически каждый. Особенно это создает дискомфорт, когда после душа необходимо сделать еще некоторые косметические процедуры, а вместо своего отражения вы видите сплошной конденсат. Впрочем, эту проблему легко устранить недорогими средствами.
Ранее мы рассказывали, как прочистить слив в раковине, а сегодня раскроем секреты зеркала в ванной, которое не запотевает.
Сейчас производители зеркал научились избегать этой проблемы, встраивая в зеркала для ванных комнат механизм против запотевания. Такие модели достаточно распространены, но имеют свои нюансы. Между тем, почти каждый из нас все же пользуется обычными зеркалами.
Почему запотевает зеркало?
В ванной преобладает высокая влажность, особенно после принятия душа или ванной. В воздухе образуется пар, который оседает конденсатом на поверхность холодного зеркала. Это основная причина, почему потеет зеркало в ванной.
Речь идет не только о комфорте, но и о постепенном износе поверхности зеркала. Если постоянно потеет зеркало в ванной, амальгама будет повреждаться и портить его эстестический вид.
Как защитить зеркало в ванной от влаги - лайфхаки
Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался, что нужно сделать чтобы не запотевало зеркало в ванной. Рассмотрим несколько лайфхаков.
- Вентиляция. Обеспечьте интенсивный поток воздуха в ванной комнате, чтобы лишняя влага не оседала на поверхности зеркала, а выходила в вентиляцию. Не забывайте о том, что вентиляционную решетку необходимо чистить для лучшей эффективности ее работы.
- Глицерин. Большинство наших мам знают, как натереть зеркало глицерином. Для этого добавьте несколько чайных ложек глицерина в воду, а затем протрите зеркало этим раствором. Конденсат на поверхности не будет образовываться.
- Пена для бритья. Этот лайфхак женщины вспоминают первым, думая, чем обработать зеркало в ванной, чтобы не запотевало. Протрите зеркало небольшим количеством пены для бритья. Эффект продлится примерно две недели.
- Шампунь. Эта хитрость похожа на предыдущий лайфхак. Попробуйте покрыть зеркало в ванной каплей шампуня. На некоторое время он защитит зеркало от запотевания.
- Средство от запотевания зеркал в ванной. Специальный спрей вы можете приобрести в магазине бытовой химии или в автомобильных магазинах.
Помните, что чрезмерная влажность способна повредить зеркало, испортив его внешний вид. Почаще протирайте его и проветривайте ванную комнату.