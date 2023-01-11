С этой проблемой справиться легче, чем вы могли себе представить. УНИАН расскажет, какие подручные средства с этим справятся.

С проблемой запотевания зеркала в ванной сталкивался практически каждый. Особенно это создает дискомфорт, когда после душа необходимо сделать еще некоторые косметические процедуры, а вместо своего отражения вы видите сплошной конденсат. Впрочем, эту проблему легко устранить недорогими средствами.

Ранее мы рассказывали, как прочистить слив в раковине, а сегодня раскроем секреты зеркала в ванной, которое не запотевает.

Сейчас производители зеркал научились избегать этой проблемы, встраивая в зеркала для ванных комнат механизм против запотевания. Такие модели достаточно распространены, но имеют свои нюансы. Между тем, почти каждый из нас все же пользуется обычными зеркалами.

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Почему запотевает зеркало?

В ванной преобладает высокая влажность, особенно после принятия душа или ванной. В воздухе образуется пар, который оседает конденсатом на поверхность холодного зеркала. Это основная причина, почему потеет зеркало в ванной.

Речь идет не только о комфорте, но и о постепенном износе поверхности зеркала. Если постоянно потеет зеркало в ванной, амальгама будет повреждаться и портить его эстестический вид.

Как защитить зеркало в ванной от влаги - лайфхаки

Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался, что нужно сделать чтобы не запотевало зеркало в ванной. Рассмотрим несколько лайфхаков.

Вентиляция. Обеспечьте интенсивный поток воздуха в ванной комнате, чтобы лишняя влага не оседала на поверхности зеркала, а выходила в вентиляцию. Не забывайте о том, что вентиляционную решетку необходимо чистить для лучшей эффективности ее работы.

Глицерин. Большинство наших мам знают, как натереть зеркало глицерином. Для этого добавьте несколько чайных ложек глицерина в воду, а затем протрите зеркало этим раствором. Конденсат на поверхности не будет образовываться.

Пена для бритья. Этот лайфхак женщины вспоминают первым, думая, чем обработать зеркало в ванной, чтобы не запотевало. Протрите зеркало небольшим количеством пены для бритья. Эффект продлится примерно две недели.

Шампунь. Эта хитрость похожа на предыдущий лайфхак. Попробуйте покрыть зеркало в ванной каплей шампуня. На некоторое время он защитит зеркало от запотевания.

Средство от запотевания зеркал в ванной. Специальный спрей вы можете приобрести в магазине бытовой химии или в автомобильных магазинах.

Помните, что чрезмерная влажность способна повредить зеркало, испортив его внешний вид. Почаще протирайте его и проветривайте ванную комнату.

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