УНИАН описал алгоритм действий, если разбился градусник и ртуть попала на пол.

Ртутные градусники запрещены во многих странах мира из-за вреда ртути для здоровья. В Украине же ртутные градусники очень популярны. Каждому владельцу инструмента нужно знать, что делать, если градусник разбился, ведь это может случиться с каждым.

Чем опасна ртуть

Ртуть - это летучий металл, который начинает быстро испаряться при комнатной температуре вне контейнера. Испарения ртути попадают в легкие и накапливаются в организме. Если ртуть не убрать и не утилизировать, то металл медленно накапливается в организме и вызывает отравление.

Животные и маленькие дети из интереса также могут проглотить шарики ртути. Это не так опасно, как дышать парами ртути, поскольку металл почти не всасывается из пищеварительного тракта и выводится с калом. Но такого всё же лучше не допускать.

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Симптомы отравления ртутью чаще всего такие: головная боль, слабость, потеря аппетита, привкус металла во рту, тошнота и рвота, дрожь в руках. Если ртуть накапливается в больших количествах, то могут возникнуть обширные нарушения работы всех внутренних органов.

Что делать, если разбился градусник - первые действия

В первую очередь выведите из помещения, где разбился градусник, всех животных и детей. Закройте двери в другие комнаты, чтобы ртуть туда не попала. Откройте окна, чтобы в помещении стало холоднее - в тепле ртуть испаряется быстрее. Но не допускайте сквозняка, чтобы шары ртути не разлетелись по комнате. Подготовьте раствор - 1 л воды, 40 г тертого мыла и 30 г соды. Смочите в растворе тряпки и обложите ими место, где разбился градусник. Об тряпку вытирайте обувь, чтобы не разнести ртуть по дому. Наденьте на руки перчатки, а на лицо - одноразовую маску.

Как правильно собрать ртуть

Вы увидите множество блестящих серых шариков в месте, где разбился градусник. В такие шарики собирается ртуть на открытом воздухе. Чтобы избежать отравления металлом, шарики нужно собрать в банку и правильно утилизировать.

Возьмите банку объемом 0,5-1 л и налейте на дно воду. Сложите туда разбитый термометр и ртуть. Собрать ртуть можно с помощью пипетки или обычного скотча. Также ртуть можно смахнуть кисточкой или ватой на бумагу, а с бумаги стряхнуть в банку.

Категорически нельзя собирать ртуть веником, пылесосом или щеткой. Это не только навсегда испортит вещь, но и сильнее разнесет ртуть по всему полу.

Сначала соберите крупные капли ртути, а потом осмотритесь вокруг. Мелкие шарики ртути могут закатиться под мебель или на ковер. Эту ртуть тоже надо собрать. Посветите вокруг фонариком, чтобы найти всю ртуть - металл будет ярко блестеть.

Если ртуть попала на какую-то ткань или на ковер - к сожалению, эту вещь или часть ковра придется утилизировать вместе с ртутью.

Как утилизировать разбитый градусник и ртуть

Позвоните в экстренную службу (номер 112), или в ближайшую санэпидемслужбу и расскажите, что у вас разбился градусник. В Киеве можно позвонить по номеру спасательной службы 430-37-13.

К вам домой пришлют демеркуризационную бригаду. Сотрудники заберут банку с ртутью и всеми отравленными местами, а также помогут дополнительно обработать место, где разбился термометр.

Обработка помещения после разбития градусника

После уборки проветрите помещение и промойте мыльно-содовым раствором обувь и пол. Также позаботьтесь о себе: примите душ, почистите зубы и прополощите рот раствором соды.

В течение недели после происшествия пейте больше жидкости, а также регулярно проветривайте комнату. Это поможет выветриться парам ртути, если вы вдруг собрали не весь металл.

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