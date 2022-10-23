Наиболее безопасный способ скорректировать свое питание и вес – консультация со специалистом диетологом-нутрициологом.

Есть меньше сладостей – первое, что приходит в голову, когда не радует цифра на весах. Что будет, если отказаться от сахара, как это делать – рассказывает УНИАН.

Можно ли вообще не есть сладкое

Сахар называют "белой смертью", но он не является абсолютным злом. Это источник энергии, необходимый для нормальной работы мозга, мышц. Полностью отказываться от него нельзя, ведь сахар необходим телу для поддержания нормального углеводного обмена.

Но вот следить за тем, сколько в вашем рационе продуктов, содержащих большое количество сахара (конфеты, шоколад, печенье, сладкая выпечка, мороженое и тому подобное) – стоит.

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Как отмечает Национальная служба здоровья Великобритании, взрослый человек должен съедать около 30 граммов сахара в день. Это эквивалентно 6 чайным ложкам сахара, но тут речь идет не только о столовом сахаре, меде или сиропах (они, согласно рекомендациям врачей, должны составлять не более 5% от общего количества потребляемых вами за день калорий). В эти 30 граммов должен входить и сахар, который естественным образом содержится в продуктах питания таких как фрукты, овощи, молоко, сыр и даже зерновые.

Превысить норму потребления сахара очень просто. Производители активно добавляют его в различные продукты питания, которые мы можем встретить на полках магазина. Это могут быть даже не всегда очевидные продукты, как йогурт или кетчуп. Да и сами мы добавляем сахар в наши блюда и напитки, как чай и кофе, не считая каждый грамм. Так что в попытке контролировать количество съеденного сахара не обойтись без подсчетов и изучения этикеток.

Почему нельзя есть сладкое в больших количествах

Сахар, как и многое другое, вредит, когда его больше, чем действительно нужно организму. Чрезмерное его употребление может нанести вред и нервной системе, и зубам, и кровеносным сосудам.

К примеру, когда инсулина уже не хватает для нормализации уровня глюкозы в крови, развивается сахарный диабет. А если запасов сахара в форме гликогена в печени станет слишком много – это путь к ожирению. Обилие сахара в рационе также приводит к скачкам его уровня в крови, что чревато нарушением работы нейронов, развитием ложного аппетита и переедания. И это только часть потенциальных проблем сладкоежек!

Что происходит с организмом, если совсем не есть сладкое или резко от него отказаться

При полном исключении сладкого из рациона вы можете лишить организм глюкозы, важного источника энергии, вы начнете ощущать слабость, усталость и даже можете потерять сознание.

При резком и полном отказе от сахара также будет "сахарная ломка", которая сопровождается повышенной раздражительностью. Это связано с понижением уровня дофамина и серотонина, производство которых стимулирует сахар.

Но ограниченное его употребление поможет решить проблемы, спровоцированные его избытком. Так, поскольку сахар является одной из основных причин кариеса, сокращение количества сладостей в рационе поможет снизить риски его появления. Также потребление меньшего количества "пустых калорий" и их замена на более полезные продукты приведет к тому, что вы быстрее почувствуете себя сытым и с меньшей вероятностью будете переедать. Если сбалансированное питание станет вашей привычкой, это приведет к нормализации веса и улучшению состоянию здоровья.

Что будет, если целый месяц не есть сладкое

Изменения в организме после отказа от сладкого проявляются постепенно. Как отмечают врачи, уже спустя пару дней может улучшиться качество сна, поскольку сладкое стимулирует выработку гормона стресса.

Если не есть сладкое, к примеру, 2 недели, вы отметите, что будет лучше ощущаться вкус продуктов и заметить улучшение состояния кишечника. Могут пройти вздутие и дисбактериоз, появление которых провоцирует обильное потребление сладкого. Изменится в лучшую сторону и состояние кожи.

В случае, если вы продолжите употреблять то же количество калорий, что и раньше, или сократите их количество, могут произойти ощутимые изменения веса. Его потерю в этом случае специалисты объясняют тем, что тело начнет расходовать запасы жира, а жидкость перестанет задерживаться в организме.

Если целый месяц не есть сладкое, вы заметите, что положительный эффект будет более выраженным.

Можно ли похудеть, если не есть сладкое

Вопрос о том, можно ли похудеть, если не есть сахар, и насколько – сложнее, чем кажется. Когда сладкого в рационе слишком много, мы перестаем ощущать сытость сразу после того, как поели. Это чувство приходит только спустя время, так что человек успевает съесть лишнее. Регулярное переедание чревато набором веса. Но отказ от сладкого не обязательно приведет к быстрой и безболезненной его потере. Тем более, не гарантирует, что в ближайшее время после этого сброшенные килограммы не вернутся, а ваше самочувствие улучшится.

В некоторых случаях, например, расстройствах пищевого поведения, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, печени, а также при ожирении, значительное изменение рациона может привести к нежелательным последствиям. Не имея должных знаний и навыков, корректного представления о своем состоянии здоровья и потребностях своего тела, трудно предугадать, что будет с организмом, если перестать есть сладкое в привычных для вас количествах.

Наиболее безопасный способ скорректировать свое питание и вес – консультация со специалистом диетологом-нутрициологом. Он поможет составить рацион, который подойдет именно вам.

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