Чем заменить соль в еде в условиях дефицита - подскажет УНИАН.

Дефицит продуктов питания - одно из последствий войны. На полках магазинов часто отсутствуют даже самые базовые продукты. Один из наиболее дефицитных товаров - пищевая соль. В Украине прекратило работу предприятие "Артемсоль", из-за чего в магазинах возможен дефицит соли.

Если вы не успели закупиться ею до войны, то придется искать альтернативу в других продуктах.

Приправы

Ищите приправы и специи, которые содержат соль в составе. Пряности сметают с полок не так быстро, как соль, и шанс найти их в магазине намного выше. Многие соленые приправы универсальны и подойдут для любых блюд.

Соевый соус

Соевый соус очень соленый и неплохо заменяет поваренную соль, но подходит не для всех блюд. Чайную ложку соевого соуса можно добавить в горячую кашу, овощи или яичницу. А мясо можно замариновать в соусе на несколько часов - так оно будет достаточно соленым без дополнительных специй.

Чеснок

Не во всех магазинах есть чеснок, но если удалось его найти, то он вполне успешно заменяет соль. Мелко нарежьте чеснок и слегка обжарьте на сковороде с маслом. Так он обретет слегка солоноватый вкус.

Сушеные овощи

Сушеные овощи гораздо более соленые, чем свежие, поскольку в них нет жидкости. Высушить овощи можно в духовке: смажьте их растительным маслом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Хорошо заменяет соль сушеный сельдерей, но он почти не продается в магазинах. Также соленый вкус имеют сушеные помидоры, перец, морковь.

Маринады и консервация

В военное время многие украинцы запасаются консервацией. Маринад из мяса, рыбы и овощей можно добавлять в кашу, овощи и мясо при готовке. Большинство маринадов содержат много соли и других специй. Также в кашу, овощи или макароны можно вмешать консервированную рыбу или тушенку.

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