Чем удобрять малину и какой фрукт закопать возле малинника, чтобы получить богатый урожай.

Чтобы получить хороший урожай, малину подкармливают в течение всего теплого сезона. Первую подкормку нужно сделать уже ранней весной. Когда и чем подкормить малину для хорошего урожая - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, что посадить под грушей, чтобы она дала урожай.

Чем весной подкормить малину

Малину обычно начинают подкармливать сразу после того, как сойдет снег, и почва прогреется до +5-6°С. Для весеннего удобрения очень хорошо подойдут органические - они помогут малине активно пойти в рост и образовать достаточно завязей.

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Перегной или компост

Удобрение вносят из расчета одно ведро - под куст. Также его нужно вносить в рыхлую и заранее увлажненную почву и равномерно распределить по поверхности.

Коровяк

Настой коровяка готовят в пропорции с водой 1:10. Под каждый куст вносят по 1 литру удобрения.

Птичий помет

С птичим пометом нельзя перебарщивать: настой куриного помета готовят в пропорции с водой 1:20. Так же, как и настой коровяка, вносят по 1 литру под каждый кустик.

Можно использовать также кроличий или козий помет, но пропорции настоя тогда будут 1:10.

Древесная зола

Содержит много минеральных веществ, которые любит малина. Золу можно вносить в чистом виде, а можно также приготовить настой: развести 600 г золы в 10 литрах воды, дать сутки настояться и полить малину - по 2 литра на куст.

Удобрения не советуют смешивать - лучше вносить по отдельности. Например, сначала можно подкормить малину коровяком, а через две недели - внести золу.

Готовое универсальное удобрение от опытных дачников

Есть еще одно натуральное и полностью готовое удобрение, которое можно использовать в течение всего лета - это падалица. Опавшие яблоки нужно убирать в любом случае, так почему бы не пустить их на полезное дело? Для этого нужно вдоль посадок малины выкопать канавки глубиной 15-20 см, высыпать туда яблоки, внести немного золы, воды и закопать. В самом малиннике так делать не стоит - можно повредить корни. Корни кустов на окраине дотянутся до удобрения. На падалицу хорошо реагируют также смородина и крыжовник.

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