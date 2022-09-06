Чем нельзя кормить кота, чтобы не навредить здоровью питомца - УНИАН назвал самые вредные продукты.

Многие владельцы кошек дают кошкам вредные продукты не зная, что животному может стать плохо. Все мы действуем из лучших побуждений и хотим баловать своих любимцев, но это может навредить коту. И миска творога или рыбьий хвост могут серьезно испортить самочувствие питомца.

Молочные продукты

Большинство котов не откажутся от миски молока или сметаны, но это не значит, что им полезны молочные продукты. Взрослые кошки не усваивают и не переваривают лактозу. Если кот переест или съест слишком жирные молочные продукты, то может "отблагодарить" вас рвотой и поносом.

Рыбные кости и консервированная рыба

Филе нежирных рыб полезно для котов, но давать им обрезки из голов и хвостов нельзя. Острые рыбные кости плохо перевариваются их организмом и могут повредить пищевод. Также в рыбе содержится много фосфора, который не нужен кошкам в таком количестве. Избыток фосфора грозит мочекаменной болезнью. Рыбные консервы вредны из-за избытка консервантов.

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Виноград и изюм

Некоторые кошки питают любовь к винограду и с удовольствием едят его ягоды. Но это нужно запрещать. Виноград и изюм вызывают тяжелое отравление и рвоту у кота, а также приводят к болезням почек, из-за чего животное придется перевести на пожизненную лечебную диету.

Шоколад

Если вы заметили, как кот полакомился шоколадом - немедленно везите его в ветеринарную клинику. Теобромин в составе шоколада смертельно опасен для кошек. Но даже если летального исхода не будет, негативный эффект на организм всё равно случится. Шоколад вызывает серьезную нагрузку на сердце кошки, вызывает тахикардию и судороги.

Колбаса

Колбасы содержат большое количество соли, перца, консервантов и других вредных для котов веществ. Если кот часто лакомится колбасой, то болезни пищеварительного тракта и почек неизбежны.

Грибы

Для организма кошек грибы являются тяжелой и бесполезной пищей. В грибах содержатся вредные для котов токсины, которые накапливаются в желудке со временем.

Лук

Некоторые коты обожают грызть сырой лук, а хозяева наблюдают за этим с умилением. Но потакать этой привычке нельзя. Лук и чеснок в любых блюдах и в сыром виде очень вредны для кота. Эти овощи разрушают эритроциты в крови кошек, что может привести к анемии, а также раздражают желудок.

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