Важно знать, чем можно оттереть супер клей, засохший на руках или предметах.

Все, кто когда-то пользовался суперклеем, наверняка сталкивались с проблемой, когда он прилипал к рукам, другим участкам кожи или к тем поверхностям, где не надо было. Чем можно отмыть супер клей в домашних условиях – расскажем в материале.

Чем можно удалить супер клей с поверхности – эффективные методы

Если во время процесса склейки он прилип в ненужных местах, его надо попытаться удалить с помощью проверенных средств. Ответ на вопрос, чем можно оттереть супер клей, засохший на поверхности, имеет несколько вариантов.

Можно воспользоваться ваткой, смоченной в ацетоне или жидкости для снятия лаков, которая его содержит. Перед тем, как отмыть клей секундный, ватку нужно подержать на испачканном участке поверхности полминуты, а потом попытаться оттереть с него клей.

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Чтобы знать, чем растворить суперклей на пластике или как отмыть его с металла, нужно учитывать относительную стойкость к химии этих материалов.

Тут может быть весьма эффективным димексид, который продается в аптеках: его нужно нанести на ватку и тщательно потереть пятно клея.

Хорошим вариантом будет использование ацетона с вазелином и маслом. Смесь нужно нанести на поверхность, подождать 20 минут, затем убрать образовавшуюся субстанцию с помощью тряпки или кухонной губкой.

Можно попробовать и ацетон или же соскрести клей острым лезвием, чтобы удалить его механическим способом.

Ацетон - лучшее средство, чем отмыть супер клей с одежды, включительно с обычным медицинским спиртом и другими растворителями химического происхождения.

Чем удалить суперклей с рук, чтобы не навредить себе

Прежде чем отмыть супер клей с кожи, необходимо учитывать моменты безопасности, чтобы не получить повреждения в виде ожогов. В таких случаях лучше удержаться от использования химических средств и быть в курсе, как отмыть суперклей с рук в домашних условиях с помощью простых народных средств.

Один из методов - просто подержать руки в воде с мылом определенное время, пока кусочки прилипшего клея не начнут отставать от кожи. Если при этом руки тереть мочалкой, то процесс ускорится.

Проверенные народные средства - растительное масло или вазелин, которыми нужно тщательно протереть кожу при помощи ватных дисков или кухонной губки.

Клей с кожи поможет убрать 9-процентный водный раствор столового уксуса или же смесь около 20 грамм лимонной кислоты и полулитра воды.

Многие слышали о методе, как убрать супер клей с рук солью: надо подержать их в горячей воде, а после этого растереть участки с прилипшим клеем солью. Из соли можно сделать скраб, добавив туда чуточку воды. Но тут надо быть осторожным, как и в случае применения химических средств, ведь соль может стать причиной сильного кожного раздражения.

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