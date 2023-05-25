Для того чтобы поставить бюджетный туалет на даче, не обязательно пользоваться услугами специалистов - все можно сделать самостоятельно.

Комфорт - это то, без чего нельзя обойтись, где бы человек не находился. Когда дело доходит до обустройства дачного участка, одним из первых вопросов становится установка туалета. На этом пути у дачников может возникнуть масса трудностей, ведь не каждый знает, как правильно поставить туалет на даче.

Как правильно поставить туалет на даче

Установка туалета на даче - процесс далеко не простой и трудоемкий. Конечно, некоторое время можно использовать ведро туалет, но такой выход тоже не подойдет на долгую перспективу. Если же вы твердо решили, что такой вариант не для вас, для начала нужно разобраться в следующих моментах:

Какой глубины копать туалет на даче . Здесь нужно учитывать не только удобство, но и запах. Обычно копают яму глубиной 3 метра и шириной минимум 1 метр . Если возможности откачивать яму часто нет, придется выкопать ее поглубже. Стоит учесть и наличие подземных вод на участке. Чтобы не загрязнять окружающую среду, туалет нужно ставить как можно дальше.

. Здесь нужно учитывать не только удобство, но и запах. Обычно копают яму . Если возможности откачивать яму часто нет, придется выкопать ее поглубже. Стоит учесть и наличие подземных вод на участке. Чтобы не загрязнять окружающую среду, туалет нужно ставить как можно дальше. Как правильно сделать яму для туалета . Для начала убедитесь, что на вашем участке это технически возможно. Помните, что просто выкопать яму недостаточно. Необходимо также сделать фильтрующий слой или установить бетонные кольца. Главные моменты, которые стоит учесть: выгребная яма должна быть не ближе чем за 5 м от фундамента дома и до забора соседей ; расстояние до питьевых колодцев и скважин - не меньше 30 м .

Кроме того, советуем ознакомиться с законодательством и санитарными нормами, чтобы потом не возникло проблем.

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Какой туалет можно поставить на даче

Бюджетный туалет на даче зачастую строится из деревянных досок. Это самый дешевый материал, которым можно воспользоваться. Дерево также легче обрабатывать и оно отлично переносит изменения температур. К тому же, заменить одну-две доски всегда дешевле, чем складывать заново треснувшую стену.

Хотите конструкцию покрепче - туалет можно сложить из кирпича или шлакоблоков. Если же вы рассчитываете поставить туалет на даче без канализации, советуем рассмотреть биотуалеты - их средняя цена составляет 20 тысяч гривень.

Как сделать туалет на даче без выгребной ямы

Давно известно, что выгребная яма - далеко не самый экологичный и "чистый" вариант при обустройстве туалета. Для этих целей многие люди давно перешли на септик. Зачастую, это простое сооружение состоит из нескольких камер, в которые проходят и пошагово очищаются канализационные стоки. Впоследствии вода уходит в грунт, а осадок выкачивается.

Септики разделяют на три вида:

с биологической очисткой;

с грунтовой очисткой;

накопительные септики.

Для того чтобы поставить септик, нужно учесть следующие правила:

расстояние до дома должно составлять 5 метров;

до колодца или скважины - не меньше 20 метров (в зависимости от типа грунта расстояние может достигать 80 м);

расстояние до деревьев должно составлять 3 метра;

до рек - 10 метров, а до озер или ставков - 30.

Стоит обратить внимание и на прохождение газовых труб. Септик можно устанавливать не ближе чем за 5 метров от них.

Как построить туалет на даче со сливом

Удобнее всего устанавливать туалет со сливом на даче, если там уже оборудован септик. Дело в том, что при сливе будет использоваться большое количество воды (около 6 литров на человека). Следует также учесть, сможет ли подъехать машина для проведения ассенизации.

Если с этим проблем нет, остается купить унитаз со сливом, подсоединить канализационные трубы с выводом к септику и подвести воду. Но и здесь кроется важный нюанс: трубы нужно закопать на глубине около 50 м, чтобы они не треснули в морозную погоду. Кроме того, учтите наличие воды в доме. Если на участке есть колодец, можно воспользоваться насосом, но смывать туалет таким способом будет очень дорого, а постоянно носить ведра с водой, чтобы заливать ее в бачок - дело не из легких.

Ранее УНИАН писал, как убрать запах в дачном туалете. Советуем прочитать, когда закончите установку.

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