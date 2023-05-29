После работы на огороде или в саду отмыть руки и ногти иногда бывает очень непросто. Причем не спасают даже перчатки - грязь все равно въедается. Не помогают ни хозяйственное мыло, ни чистящий порошок в купе со старой зубной щеткой. Как отмыть руки от земляных работ? Есть несколько простых и проверенных способов.
Как отмыть руки от въевшейся грязи
- Сахар + мыло
Прекрасно очищает и питает руки скраб из сахара и мыла или пены для ванной.
Смешайте 1 ч. л. сахара + 2 ч. л. жидкого мыла или пены и натрите этой смесью руки. Потрите с помощью старой зубной щетки, а потом смойте.
Кстати, мыло лучше взять дегтярное - оно более эффективно, чем косметическое или даже хозяйственное. Такой скраб убирает въевшуюся грязь, а также шелушения и обветривания. После смажьте руки кремом.
- Сода + молоко
Ванночка из молока и соды также хорошо растворяет грязь, которая осталась под ногтями, в порах и трещинках, и отбеливает кожу рук.
Возьмите 1 часть молока и 1 часть воды, немного подогрейте, добавьте 1 ч. л. соды. Подержите руки в ванночке 15 минут, затем потрите старой зубной щеткой особо грязные места и помойте.
Такая ванночка очищает не только руки, но и ноги - например, после хождения босиком по земле или траве.
- Ревень, щавель, красная смородина
Пятна с кожи отлично отмывает сок ягод красной смородины. Особенно хорошо он удаляет следы от сорняков и после прополки огорода.
Раздавите в руках несколько ягод и соком тщательно протрите загрязненные участки.
Если смородины рядом нет, возьмите ревень или щавель.
Разомните листок ревеня или щавеля и потрите как следует руки. Кислота, которая содержится в щавеле и ревене, прекрасно удаляет зелень томатной ботвы и другую зелень тоже.
Щавелевая кислота, плюс ко всему, еще и отбеливает кожу и уменьшает пигментацию.
И еще несколько советов, как защитить руки от грязи:
Чтобы не пришлось долго отдраивать руки и ногти после огорода и сада, можно сделать следующее:
- Используйте правильные перчатки
Резиновые и тканевые перчатки для огорода или сада не походят. Резиновые быстро рвутся, тканевые не спасают от грязи. Лучше всего взять специальные долговечные перчатки для сада и огорода - из толстого латекса и с хлопчатобумажной подкладкой.
- Смажьте руки кремом
Перед тем, как начинать работу, смажьте руки слоем питательного крема - он не позволит пыли и грязи забиваться в поры, а также смягчит кожу.
- Защитите ногти мылом
Грязь под ногтями тоже можно предупредить. Возьмите размоченный кусок мыла и аккуратно пройдитесь по ему ногтями - так, чтобы мыло осталось под ними. После работы останется только вымыть это мыло.
Ранее мы рассказывали, зачем нужен пепел на огороде - можно ли его использовать вместо золы.