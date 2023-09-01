Рассказываем, как вернуть товар в течении 14 дней, раньше или позже, если чек не сохранился.

Согласно закону "О защите прав потребителей", проблем с тем, как вернуть товар в интернет магазин или фактический не возникает, если с момента покупки прошло не более 14 дней, и у вас остался чек. Однако бывают ситуации более сложные - квитанцию выбросили, времени прошло больше. УНИАН разобрался, как действовать в таких случаях.

Как вернуть товар по гарантии - общие правила

Существует незыблемое правило - после покупки товара чек нужно обязательно хранить в течение 14 дней, без него магазин имеет полное право отказать покупателю в возврате средств. Другое дело - если есть гарантия, ее условия обычно прописаны отдельно производителем или магазином, этот документ передается человеку вместе с чеком. При соблюдении условий такого договора проблем с возвратом быть не должно.

Адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида подчеркнул:

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Обмен товара или возврат средств возможен только при предоставлении документа, подтверждающего расчетные операции между продавцом и покупателем. "Законом Украины "О защите прав потребителей", а именно абз. 2 ч. 1 ст. 9 предусмотрено, что таким документом может быть расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Альтернативой может быть воспроизведенный на дисплее программного регистратора расчетных операций (дисплеи устройства, на котором установлен программный регистратор расчетных операций) QR-код, позволяющий потребителю осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по структуре содержащихся в нем данных или присланный электронный расчетный документ на предоставленный потребителем абонентский номер или адрес электронной почты.

Как вернуть товар, если нет чека - советы

Пищида также говорит, что "клиент-френдли" продавцы могут по обращению покупателя предоставить на основании соответствующего заявления дубликат квитанции, однако в случае отказа вернуть товар невозможно. В случае, если стоимость товара достаточно высока для решения такого вопроса можно обратиться с иском в суд и использовать другие механизмы, подтверждающие приобретение товара.

Например, истребование судом видеозаписи с камер наблюдения или представление в суд в качестве доказательства скриншота из приложения вашего банка на смартфоне, однако такое доказательство будет достаточным только в случае наличия в нем факта перевода средств продавцу с реквизитами последнего.

Важно понимать, вернуть товар можно, если он не подошел по размеру, цветовому оформлению, фасону, форме, габаритам и другим качествам, при этом, покупка должна быть без следов использования и дефектов. Но даже если вы соблюли все эти правила, а сроки вышли, то как вернуть товар после 14 дней вам бы ни хотелось, этого сделать не удастся.

Кроме того, в вопросе о том, как вернуть товар без чека - Украина и законодательство страны ввели строгий регламент на возврат определенных видов продукции. К примеру, лекарства, непродовольственные товары, гигиенические средства и некоторые продовольственные товары нельзя вернуть, даже при наличии чека.

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