В Минздраве рассказали о некоторых деталях страховой медицины

Нынешняя реформа медицины предусматривает страхование по системе Бевериджа.

Нынешняя реформа медицины предусматривает страхование по системе Бевериджа, в основе которой лежит принцип универсального обеспечения на все случаи социального риска для всех граждан.

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Каждый человек платит налоги. Даже безработный, когда делает любые покупки, оплачивает косвенные налоги – НДС, акцизный сбор. Такая система дает возможность каждому получить равные условия на медицинскую помощь. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сказала директор директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.

Специалист отметила, что в этом состоит суть изменений в системе финансирования. «НСЗУ является стратегическим закупщиком, национальным страхователем, но по другой системе. Возможно, в дальнейшем, когда выкристаллизуется пакет медицинских гарантий, некоторые вещи можно будет достраховывать», – сказала Сухорукова.

По словам специалиста, страхование на случай болезни существует в стране и сегодня, как социальный пакет в компаниях для сотрудников, или самостоятельное страхование. «Но такой культуры у нас нет. Бедные люди, которые больше всех страдают от нехватки денег на лечение, страховаться не пойдут. В таких условиях вводить страховую медицину означает лишить людей медицинской помощи. Поэтому стратегические закупки и страхование за счет общегосударственных налогов, равные права и возможности - это то, что мы предлагаем. Заболел – НСЗУ заплатила за твое лечение. А финансировать койко-места нет смысла», – рассказала Сухорукова.