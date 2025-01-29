Бокситы и глинозем принадлежали олигарху через подконтрольную коммерческую структуру.

В Украине арестованы более чем на 2 млрд гривен "новых" активов российского олигарха Олега Дерипаски, который относится к близкому окружению российского лидера Владимира Путина. Как сообщает СБУ, предприятия олигарха изготавливают компоненты к ракетам "Искандер" и ударным дронам.

"Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска", - сообщили в ведомстве.

В частности речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения РФ. Ценная продукция хранилась на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего указанному россиянину.

Видео дня

По данным СБУ, общая стоимость этих активов - более 2,11 млрд грн, они были главным компонентом для производства алюминия на заводах Дерипаски "Русал" в РФ. Арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху через подконтрольную коммерческую структуру, которая зарегистрирована в одной из стран Евросоюза.

"Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски", - рассказали в спецслужбе.

Отмечается, что отправку сырья заблокировали в начале 2023 года, когда украинские правоохранители разоблачили сделку.

Украинская спецслужба напомнила, что Дерипаска входит в ближайшее окружение кремлевского диктатора Владимира Путина. Заводы олигарха изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", ударным дронам и радиолокационным комплексам.

Дело Дерипаски

Напомним, ранее следователи Службы безопасности заочно сообщили российскому олигарху Олегу Дерипаске о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны России против Украины. Национализированы все заводы фигуранта, которые находятся в разных регионах Украины.

Собрана доказательная база на Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ. Фигуранты помогли бизнесмену присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на действующий запрет на их продажу. С тех пор и до начала полномасштабного вторжения РФ руководство добывающей компании поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: