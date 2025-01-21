Речь идет о 60 суток под стражей без возможности внесения залога.

Мужчина и женщина, которых подозревают в покушении на убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины, взяты под стражу. Как отмечается в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, женщина и ее сообщник на время досудебного расследования 60 суток будут находиться под стражей без возможности внесения залога.

"Сегодня, 21 января, Голосеевский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство следователей и избрал обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили в полиции.

Покушение на первого заместителя главы Минздрава

На первого заместителя министра здравоохранения готовилось покушение и это должно было быть "возмездие" за смерть женщины в больнице, где он дежурил в тот день.

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По материалам дела, злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области. Они несколько месяцев следили за первым заместителем министра, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения. Чтобы ликвидировать чиновника из пистолета, они долгое время ходили в тир и практиковали навыки по стрельбе.

В Киевской городской прокуратуре отметили, что по данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медицинском учреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили убить его.

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